Se dice en la Grilla

:Que no está resultando nada fácil para el priismo sacar candidaturas de unidad al Senado. Y es que personajes influyentes como Baltazar Hinojosa Ochoa y Paloma Guillén están viendo primero posibilidades por la vía plurinominal, pero la competencia ahí sí que está mega complicada y no quieren quedarse chiflando en la loma. No son los únicos tamaulipecos que estarían haciendo su luchita; falta poco para ver si alguno lo logra.

:Que mientras tanto, el que ha de tener su veladora prendida para que le dejen el camino libre es Edgar Melhem, el único que se dice dispuesto a someterse a las urnas, apostando por sus resultados en los comicios del 2015, lo cual ya es mucho decir, porque cada vez son menos los priistas que creen tener condiciones para ganarle a los gallos de los vientos de cambio, quienes llegarán empoderados a los comicios del domingo 1 de julio.

:Que a propósito de los panistas, se repite la historia y el “pastor” de los diputados locales, Carlos García, prepara maletas para irse a contender por la alcaldía de Matamoros, chapulineo que cada tres años se observó cuando en Tamaulipas nada más tronaban los chicharrones del PRI.

:Que aunque la alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza Guerra no ha dado pie sobre qué partido elige para buscar la reelección en el puerto, en el seno priista local se empiezan a tranquilizar ya que aseguran que la maestra los va a representar en la contienda de julio próximo, y tan confiados están que ni han tenido que pedir ayuda a Sergio Guajardo para que haga las negociaciones. Por algo, la gente del tricolor que ha sido leal con Magda la frecuenta más en eventos oficiales.

:Que llamó la atención que durante los cambios que se dieron en el Plan de Ordenamiento Territorial en Tampico, mismo que se debatió en la Sesión de Cabildo del jueves pasado, fue la votación en contra del regidor priista Carlos Sottil Cicero. Se supo que estaba en desacuerdo ya que señala se privilegió a un pequeño grupo de vecinos de zonas residenciales, pero sin descartar que hubo un trasfondo político; lo curioso, es que no tuvo apoyo de sus demás compañeros de la Comuna.

:Que la polarización que está provocando el tema electoral en la zona sur y las llamadas alianzas está causando una división en militantes de Movimiento Ciudadano que, aseguran, no tarda en explotar, algo de lo que ya se le ha enterado a su dirigente estatal Gustavo Cárdenas. Un sector del partido se la ha visto más en eventos de Morena, como fue la última visita de Andrés Manuel López Obrador a Tampico, y los que se quedaron están criticando a los adversarios de izquierda. El contraste es que muchos que se dedican al golpeteo, no hace más de dos años presumían ser fieles seguidores del tabasqueño y su proyecto de nación.