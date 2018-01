Se dice en la Grilla

:Que ni Leticia Salazar ni Maki Ortiz se dejaron ver ayer en Ciudad Victoria para acompañar a Margarita Zavala en su visita para levantar firmas. Seguramente si la candidatura presidencial del PAN se la hubieran dado a ella, habrían sido las primeras en darle la bienvenida; no cabe duda que no hay amor sin interés. La interrogante es cuántos panistas tamaulipecos no están dispuestos a dar su voto a Ricardo Anaya, aunque abiertamente no puedan decirlo por temor a represalias.

:Que a quienes no les importa lo que opine Kiko Elizondo y mantienen su fidelidad a la esposa del expresidente Felipe Calderón son la exsecretaria de Salud Lydia Madero, el exdirector de Fonaes Ángel Sierra y el tampiqueño Francisco Rangel Castillo. También está con ella Rosita Uribe, extitular de Diconsa, quienes forman parte de su equipo en busca de la candidatura independiente. Por cierto que Margarita dijo reconocer el esfuerzo del primer gobierno panista en Tamaulipas.

:Que la política social y sobre todo los apoyos a disposición de las familias tamaulipecos fueron presentados a representantes de comunidades organizadas del sur de Tamaulipas en reunión celebrada en un salón de la avenida Ejército Mexicano. Ahí estuvieron los funcionarios de Gobierno del Estado: Gerardo Peña Flores, titular de la Sebien; Jesús Nader, secretario de Administración; María Elena Figueroa, del Instituto de la Mujer en Tamaulipas; y Miguel Gómez Orta, representante en la zona del gobernador.

:Que todo indica que el martes próximo saldrá humo blanco desde la sede panista en Ciudad Victoria, ya que se darán a conocer los candidatos para las alcaldías en los 43 municipios. Algunos de los elegidos empezaron a reunirse con el dirigente azul Francisco Elizondo y el secretario del partido Ismael García Cabeza de Vaca, para recibir la noticia y conocer el procedimiento. Lo que se habla es que los alcaldes van por la reelección y que van en ciudades donde son oposición con cuadros muy fuertes a competir… Y ganar.

:Que caso contrario, el hermetismo entre los partidos que van solos en el estado para senadores, diputados y alcaldes, va creciendo. La mayor incertidumbre está en el Verde y Nueva Alianza, ya que sus dirigentes le siguen dando vueltas sobre sus aspirantes a Ayuntamientos y las planillas, pero ahora con la misión de garantizar el registro ante el Ietam. Al menos en su principal exaliado, el PRI, la estructura los salva; pero de triunfos no quieren hablar mucho.

:Que aunque la regidora perredista América Sandoval trata de defender la labor del director de Tránsito Jaime García Cárdenas, las quejas por su forma de tratar a la gente han llegado a la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra hasta del personal y funcionarios del Gobierno del Estado. De ahí, su evaluación en el cargo.