Se dice en la Grilla

:Que en la pasarela de políticos priistas que acudieron al evento de José Antonio Meade en la Universidad La Salle, Óscar Luebbert y su esposa Esther Camargo llegaron casi al mismo tiempo que Baltazar Hinojosa, lo que hizo suponer que entre ellos hubo una plática previa donde probablemente se pactaron acuerdos. Aunque definitivamente el que se vio más cercano al exsecretario de Hacienda fue Edgar Melhem.

:Que tanto Lupita Flores como Amira Gómez Tueme dijeron que ellas ya no aspiran a nada; incluso, la primera dijo estar retirada de la política, aunque eso no impidió que fuera a hacer acto de presencia en el mitin de su precandidato. Y no, no llegó su exjefe Egidio Torre Cantú al reencuentro del priismo tamaulipeco. El que sí anduvo y muy movido fue Manuel Cavazos Lerma con todo y sombrero.

:Que mientras todo se concentraba en la visita de Meade a Ciudad Victoria, empezaron a surgir rumores en el CEN del PRI sobre las postulaciones para el Senado y las diputaciones federales, incluyendo Tamaulipas. El buscar nuevos cuadros en el partido es la encomienda que el precandidato les dejó y ya se ven ciertas opciones. Así, no se ve tan seguro que Baltazar Hinojosa y Paloma Guillén vayan en fórmula para la Cámara Alta, como ha venido trascendiendo.

:Que el panismo tuvo su sesión plenaria en Reynosa, misma que incluyó una conferencia muy ad hoc de Juan José Rodríguez Prats “Identidad partidista y debate”. Estuvo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, su hermano Ismael, Kiko Elizondo, el coordinador nacional de los diputados locales del PAN David Galván y el secretario técnico de la coordinación de diputados locales David Olivo, entre otros.

:Que la disputa por la candidatura de Morena para la diputación federal por el Distrito 07, que comprende Madero y Altamira, está enfocándose entre Erasmo González y Adrián Cruz. La idea era, como sucedió con Adrián Oseguera Kernion, avalar un aspirante de unidad; pero dentro de los militantes hay enojo contra el exdiputado federal priista, por lo que mejor se decidió hacer una encuesta.

:Que por cierto, quien se ha estado involucrando en este tema es Úrsula Mojica Obrador, prima de Andrés Manuel López Obrador, quien ha estado quedando mal con el propio Erasmo, así como con Armando Martínez y Jorge Ponce en Altamira, pues a los tres les dijo que serían los postulados. La realidad: el primero no tiene seguro nada y los restantes se quedaron mirando, ya que con la alianza, el PES pondrá candidato para la alcaldía de Altamira.

:Que el activismo de muchos integrantes de la comuna está a un nivel que hasta donde no son invitados acuden, todo sea para que sus partidos vean que quieren mostrar con su desempeño la reelección en el siguiente trienio; lo malo es que no a muchos les alcanzará.