Se dice en la Grilla

:Que el PRI quiere a José Antonio Meade en cuatro eventos el próximo martes en la capital del estado; pero a juzgar por el trato que se ha dado a Tamaulipas desde el Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, parece mucha belleza que el precandidato dedique tanto tiempo al estado. De ser así se estará levantando el castigo al priismo estatal, y chance y en una de esas, hasta trae en la agenda “Pepe Toño” echarse una platicada con panistas, cuya relación es excelente.

:Que el reloj electoral avanza implacable y ya el PRI abrió las convocatorias para aspirantes a senadores y diputados federales; además se tiene previsto que el lunes 29 se emita el respectivo documento para el caso de la elección concurrente, donde se juegan 43 presidencias municipales que el tricolor disputará solo y su alma por primera vez en mucho tiempo, ya que el Verde y Nueva Alianza esta vez les hicieron el fuchi. Por cierto, ¿los verdes y los turquesas también les harán el feo el martes, cuando venga el precandidato de la coalición que a nivel nacional sí se hizo?

:Que Magdalena Pedraza se está metiendo con todo en busca de agenciarse la candidatura de la Coalición “Por México al Frente” en el Distrito 07, que comprende Madero y Altamira; y es que la militante del PRD presume tener un amplio respaldo de su partido a nivel nacional y que es bien vista por Francisco Elizondo, dirigente del PAN en Tamaulipas. El tema aquí pasa por tratar de impedir que Cuitláhuac Ortega Maldonado se imponga, y no le importa que otras corrientes dentro de esta alianza piden elegir a Zeferino Lee. Las cosas se van complicando rumbo al acuerdo final.

:Que hablando del denominado Frente y el acomodo en las planillas para los ayuntamientos en la zona sur, en el caso de Tampico el perredismo estatal también se anda peleando el lugar entre las tribus contrarias a Alberto Sánchez Neri; en tanto que en Movimiento Ciudadano, en caso de que no se dé una gran sorpresa, pondrá en dicha lista a Néstor Luna, su actual edil en la presente comuna. Por los azules, primero esperan que se defina quién será su candidato y más adelante repartirse los puestos restantes.

:Que se dice que la estrategia de los panistas Tere Sosa y José Antonio Heredia de dialogar con la propietaria de la vivienda sobre el Canal de la Cortadura, misma que impide la terminación de la obra, no dio los resultados esperados. La dueña de la casa se rehúsa a irse, no ha pasado a la Presidencia Municipal de Tampico por su dinero y hasta ha hecho remodelaciones sin avisar a la autoridad. Ahora falta ver qué decisión se tomará puesto que el proyecto está en su última fase de conclusión y la promesa es tenerlo listo para Semana Santa; pero el mensaje de la persona al municipio es que no se va a ir.