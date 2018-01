Se dice en la Grilla

:Que el diputado Humberto Rangel Vallejo no tendrá que pedir licencia al Congreso del Estado para completar sus firmas y poder ser candidato independiente a la alcaldía de Matamoros, dualidad que viene a ser de los factores que alimentan la falta de credibilidad hacia los independientes. El legislador representaba los intereses del Partido Verde, pero terminó echado en los brazos del PAN y se declaró sin partido. Para nada puede asumirse como prospecto ciudadano y dicen que lo mandan solo para dividir el voto de los adversarios políticos.

:Que los diputados del PRI se sienten incomprendidos, o por lo menos es lo que dio a entender el jefe de bancada Alejandro Etienne Llano en días pasados, cuando dijo que “hemos sido objeto de críticas infundadas, imprecisiones y errores legislativos”, según él, por la premura con que han legislado y querer ser la Legislatura más productiva, aunque no precisamente la mejor. Aseguró que ahora sí serán muy acuciosos en las iniciativas. “Hablaremos con la verdad, llamaremos a las cosas por su nombre, no vacilaremos en señalar errores u omisiones”; dijo que ahora sí trabajarán sin apresuramientos, y que no aprobarán iniciativas a ciegas, vengan de quien vengan. Todo un retrato de lo que no han hecho en poco más de un año.

:Que en el CEN del PRI las reuniones están a todo lo que da para definir los candidatos al Senado tanto por la vía de representación proporcional como las plurinominales. Ha trascendido que las negociaciones en la lista final están tanto el precandidato José Antonio Meade como el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Esto también tiene relevancia para Tamaulipas, ya que la gente más allegada a ambos personajes dentro del tricolor son tomados en cuenta y, se dijo, no quieren que para la Cámara Alta meta mano el exgobernador Egidio Torre Cantú.

:Que ante esto, se espera en la primera posición al todavía diputado federal Baltazar Hinojosa, en tanto que por la equidad de género la pelea por la segunda plaza está entre Paloma Guillén (alentada por Osorio Chong) y Montserrat Arcos (con el visto bueno del Grupo Atlacomulco, según versiones). Todo pinta que coincidirá la salida de los nombres oficiales con la presencia de Meade el martes próximo en Ciudad Victoria.

:Que aunque nada está seguro para ellos, hay regidores en Tampico que acrecentan su activismo con la posibilidad de ser nuevamente señalados para integrar la planilla en la elección de julio próximo. Por eso llamó la atención la presencia del edil priista Pedro Monsiváis ayer por la tarde con la familia afectada por el descarrilamiento de un tren, donde les llevó cobijas; aunque para ello tuvo a un joven con la instrucción de tomarle todas las fotografías de la ayuda humanitaria que realizó.