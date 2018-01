Se dice en la Grilla

:Que bajo presión dicen andan organizándose los panistas para que el evento de Ricardo Anaya en Tampico no se quede corto con respecto al que tendrá Andrés Manuel López Obrador, pues las comparaciones serán inevitables ya que el “Peje” viene al día siguiente que el “joven maravilla”, y hay mucha curiosidad por ver quién mostrará más músculo en su precampaña. Qué lástima que los precandidatos no vinieron el mismo día. Pudo quizá, ser aún más interesante.





:Que al ser un espacio muy cerrado donde Ricardo Anaya encabezará mañana su evento en Tampico (un hotel de la Avenida Hidalgo), los azules acapararán no solo la mayor parte del salón, sino también los lugares preferenciales, dejando a un lado a sus aliados en esta contienda, el PRD y Movimiento Ciudadano. Esto no deja nada contentos a parte de sus militantes que le reclamaron a los dirigentes estatales Alberto Sánchez Neri y Gustavo Cárdenas respectivamente, la manera en que los hicieron a un lado y no mostraron firmeza para darse su lugar.

:Que quien también quiere venir en los próximos días es Margarita Zavala, aunque se prevé que esto ocurra entre el 22 y el 26 de enero, y además se está considerando si la gira empieza en Tampico y termina en la frontera o al revés. La esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa conserva la fidelidad de un grupo de panistas tamaulipecos, entre los que se encuentran Lydia Madero y Ángel Sierra, quienes en su momento fueron figuras importantes dentro de Acción Nacional en la entidad, por el que lucharon cuando ese partido tenía todo en contra, no como ahora.





:Que la mayor parte el gabinete del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca coincidió en la celebración del Día de la Enfermera este miércoles en Ciudad Victoria, en donde se menciona que sería la última vez que se les vea juntos, puesto que algunos se perfilan para dejar sus cargos rumbo al proceso electoral. En la mesa principal estuvieron los secretarios César Verástegui, Mario Soria, Jesús Villarreal, Gerardo Flores, Gilberto Estrella, Cecilia del Alto, Estela Chavira y Gloria Molina. ¿Quiénes de ellos acabarán el 2018?





:Que la expectativa que había generado José Antonio Meade tras ser nombrado precandidato a la Presidencia de la República por la Coalición PRI-Verde-Nueva Alianza ha bajado considerablemente entre los tricolores y su efecto no se ha plasmado en el interés de los militantes por participar en la elección de julio próximo, algo en lo que está batallando Sergio Guajardo en Tamaulipas, tomando en cuenta que el ser oposición en el estado, estar relegados del respaldo del CEN y ahora con el recorte de prerrogativas, son serias desventajas, por lo que desisten en competir. Lo alarmante es que la hora de definir aspirantes se acerca y la baraja se acorta.