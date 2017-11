Se dice en la Grilla

:Que siguiendo con su gira por esta zona conurbada, los directivos del comité estatal del PAN en Tamaulipas, Francisco Elizondo Salazar e Ismael García Cabeza de Vaca, ahora dirigieron reuniones en Ciudad Madero, también con delegados del partido, así como funcionarios del Gobierno del Estado.

Tras esos encuentros se dio uno por demás interesante con Andrés Zorrilla Moreno, debido a los tiempos que marca el reloj del proceso electoral 2017-2018. Se trató de una comida en la que Elizondo Salazar, García Cabeza de Vaca y el alcalde de Madero, la cual fue de un ambiente inmejorable dado los resultados que ofrece la administración municipal en desempeño y percepción, lo que sin duda será tomado en cuenta en el momento de las definiciones.

:Que tanto en esa comida como en las reuniones con panistas participó Miguel Gómez Orta, a quien le fue delegada la tarea de ser enlace político de la dirigencia estatal tanto en Ciudad Madero como en Altamira, una nueva encomienda que se agrega a la de representante del gobernador de toda la zona sur de Tamaulipas, lo cual confirma la confianza de que goza donde se toman las decisiones en la entidad.

Gómez Orta, quien ha realizado un trabajo responsable, discreto y eficiente como enlace del titular del Ejecutivo para la zona, será entonces el responsable de fortalecer las tareas del proceso electoral del próximo año en los dos municipios, así lo notificaron Kiko e Ismael a delegados y funcionarios del gobierno estatal en los dos municipios.

:Que la exalcaldesa de Matamoros Leticia Salazar rompió el silencio y a través de un video en redes sociales dijo: “Confío plenamente que las autoridades encargadas de las cuentas

públicas pronto puedan clarificar todo como corresponde, es parte de su tarea y lo acepto; lo que no acepto ni aceptaré es la injuria y manipulación de los hechos. Yo me he mantenido muy respetuosa de quienes ahora están en el gobierno y quiero seguir así; pero sí aclaro que no toleraré difamaciones e injusticias”.

:Que mientras al mediodía Magdalena Peraza Guerra le pidió a los mandos policíacos hacerse cargo del ambulantaje en la Zona Centro durante el Buen Fin -aunque le reclamen

airadamente- en la noche se le vio en un hotel de la Avenida Hidalgo conversando con el dirigente estatal del PRD Alberto Sánchez Neri, plática que duró un par de horas, según comentan.

:Que los diputados federales tamaulipecos Edgar Melhem, Yahleel Abdala, Miguel González Salum y Pedro Coronado anduvieron en la toma de protesta de Ismael Hernández Deras como dirigente nacional de la CNC, donde saludaron y se tomaron foto con Enrique Ochoa Reza, quien, por cierto, sigue minimizando al priismo de Tamaulipas de cara a la batalla electoral del 2018. Se espera que los legisladores, por lo menos le hayan insistido en que eche un lazo al tricolor, ya que el partido se sigue yendo a pique en la entidad.