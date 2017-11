Se dice en la Grilla

:Que aunque no fue a la reunión-cena con el gobernador, el diputado federal Baltazar Hinojosa sí se hizo presente desde redes sociales con un comentario filoso en torno al presupuesto de egresos para el próximo año. “Habrá recursos suficientes para hacer las cosas bien. No hay pretexto para que en Tamaulipas no se hagan las cosas bien”, aseguró quien en 2016 fuera candidato del PRI a la gubernatura, elección que terminó ganando el panista Francisco García Cabeza de Vaca.

:Que el que dicen, está cómodo porque el fiscal anticorrupción vino a hacer chamba que su dependencia no se atrevía a hacer, es el contralor estatal Mario Soria, pues a este funcionario no le gusta ni dar a conocer los simples regaños que a través del órgano de control es lo menos que debe proceder contra servidores públicos y exfuncionarios que se apartaron de la normatividad.

:Que a poco más de un mes que se vaya aclarando el tema político en todo el país ya que el 15 de diciembre habrá noticias en ese aspecto, dentro del priismo nacional -incluyendo el tamaulipeco por supuesto- está claro que hay dos nombres que se manejan con más frecuencia para ir por la candidatura a la Presidencia de la República: uno es José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

:Que cada uno representa sectores distintos del Revolucionario Institucional, algo que tiene a muchos militantes expectantes al estar en la evaluación de sus perfiles y lo que ofrecen no solo al interior, sino al exterior, frente a la ciudadanía. Lo único claro es que entre ellos va a recaer la decisión que se tome en unas cuantas semanas, y ante esto, también hay que tener en cuenta a los funcionarios y políticos del estado que están muy cercanos tanto a Hacienda como a la Segob.

:Que los carteros festejaron su día este sábado y para ello no solo invitaron a la alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza Guerra y aparte de sus regidores tanto a su misa como a la celebración, sino que la edil también aceptó la propuesta del líder del sindicato en el estado Martín Gaviña Cuéllar a bailar una pieza, amenizada por la Banda Municipal. Muchos de los empleados de Correos también compartieron pasos con la maestra.

:Que en la dirigencia nacional de Morena han estado siguiendo mucho la labor que ha realizado a favor del partido el empresario Adrián Oseguera Kernion en Ciudad Madero, al ser uno de los militantes más activos y de mayor convencimiento sobre el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018, por lo que se le está otorgando todo el apoyo ante el buen número de personas que se han integrado. No por algo, dicen, es el favorito para convertirse en el coordinador de Organización Municipal.