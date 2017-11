Se dice en la Grilla

:Que la aceptación y el reconocimiento ciudadano conseguido con base en el trabajo diario en cada uno de los sectores no distrae al alcalde Andrés Zorrilla en temas electorales, como lo quieren hacer ver quienes sí están interesados en el asunto, cuando los tiempos siguen siendo de hacer notar lo que desde el Gobierno del Estado se está haciendo por los habitantes de Tamaulipas.

:Que como es sabido, el próximo año habrá elecciones. En Tamaulipas por primera vez los presidentes municipales tendrán la opción de contender por otro periodo inmediato. Es la posibilidad de reelección lo que mantiene inquietos a varios en Ciudad Madero, al punto de generar comentarios negativos con el propósito de desacreditar; aunque al no tener argumentos por el desempeño público, se centran en el aspecto personal.

:Que a propósito de hacer que se noten las acciones del Gobierno de Tamaulipas, en Madero se reconoce la aportación que en materia de infraestructura vial realiza el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con la construcción del paso a desnivel en Avenida Tamaulipas y Callejón de Barriles.

La obra de una inversión de 200 millones de pesos, puesta en marcha el pasado viernes, suma al desarrollo estratégico de la zona conurbada y potencializará el flujo a la playa más concurrida del noreste de México, como lo es Miramar.

:Que la nueva dirigencia del PRI Tampico no tiene una tarea fácil de cara al 2018. El presidente José Antonio Marín y la secretaria general Sofía Sandoval Ovando tienen como el reto más importante lograr la unidad del tricolor y generar confianza, ya que en estos momentos los priistas no creen ni en ellos mismos por la dura derrota en las pasadas elecciones.

:Que buenos comentarios genera en Altamira la decisión del gobierno municipal que preside Alma Laura Amparán, de otorgar el subsidio de hasta un 50% a mujeres que son el sostén de una familia en el pago del predial el 2018, un beneficio que puede alcanzar a poco más de 17 mil jefas de hogar.

:Que se fue con todo el actual diputado local Rodrigo García Escalante contra el senador Héctor Yunes Landa, al darle respuesta a las insinuaciones que hiciera en Pánuco hace dos semanas en el sentido de que les “partirían políticamente la madre” a quienes se les pongan enfrente las próximas elecciones.

García Escalante reviró: “Me queda claro también quién será el candidato, y quién el vocero del candidato, por lo que no me extrañaría en el siguiente evento verlo cargar maletas. El señor es alguien que no ha ganado nada, que anda buscando qué puede sacar, nada más anda viendo de qué manera logra algo el año que viene; y le sugiero a quien vaya a ser candidato del PRI que vea de quién se rodea, porque rodearse de gente como este personaje, la verdad es que da pena”.

Se llevan fuerte los veracruzanos.