SE DICE EN LA GRILLA

:Que en Madero, mientras Úrsula Mojica Obrador, prima de Andrés Manuel López Obrador, y el expriista Erasmo González Robledo siguen “peinando” las diferentes colonias de la ciudad en busca de simpatizantes, por otro lado, el empresario Adrián Oseguera Kernion continúa con una estrategia más “quirúrgica” integrando comités seccionales en el territorio maderense, mismo que por lo que desde ahora se ve, será donde se libre la lucha más intensa en términos político-electorales el año que entra.

:Que luego de que el pasado fin de semana surgiera el comentario en un medio nacional de que Paloma Guillén no se quiso tomar la foto con el secretario de Salud, el doctor José Narro “por pertenecer a equipos rivales”, el chal político no se hizo esperar: desde quienes no dieron crédito al trascendido hasta los que criticaron a la diputada federal por la falta de amabilidad con el visitante y haberse dejado “cachar” en esa supuesta expresión, carente de toda urbanidad política.

:Que desde Nuevo Laredo están surgiendo rumores de que el panismo tamaulipeco está comenzando a tener ciertos acercamientos con Carlos Canturosas, quien fuera exalcalde en la ciudad fronteriza, para que en el 2018 contienda. El tema va más porque ven que las cosas con Enrique Rivas Cuéllar no han caminado como lo esperaban, por lo que van a recurrir de nueva cuenta con quien fuera su antecesor, pues no ven otro perfil para mantenerse en la presidencia municipal. ¿Tan así está la situación por allá? Y la otra: ¿cederá Cantorusas?

:Que al PRD en Tamaulipas no le va a quedar de otra que aliarse con Morena para las elecciones del 2018, algo que va tomando la misma fuerza con la que el Movimiento Nacional por la Esperanza sigue creciendo en adeptos, más cuando René Bejarano, uno de los incondicionales de Andrés Manuel López Obrador en el Sol Azteca, es su principal líder. Extraño ver ayer a Alberto Sánchez Neri, pero aseguran que no se opondrá a la decisión final que será en unos meses, donde ya está cantado que aquí van a ir con el PAN.

:Que con la coperacha que armaron los regidores de Tampico para apoyar a un estudiante de nivel básico que competirá en un evento internacional de Matemáticas en Kuala Lumpur, Malasia, hubo algunos que se pusieron demasiado espléndidos, pues al menor como a sus padres le dieron un apoyo económico para el largo viaje hacia el país asiático. Tal fue así, que al entregarle el recurso, el panista José Antonio Heredia dijo que “llevas unos dolaritos”, lo cual dejó boquiabiertos hasta a la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra.

:Que los que ya se quieren ir a descansar son todos los burócratas del área de Educación en el Estado, aunque afirman que hay uno que otro que buscará cómo no verse tan perdido, pues no podrá mostrar chamba en mes y medio.