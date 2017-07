SE DICE EN LA GRILLA

:Que al parecer, con toda la intención se dejaron ver la mañana de ayer Óscar Luebbert, Miguel Manzur y Luis Enrique Arreola Vidal, aspirantes a la dirigencia estatal del PRI y quienes por lo visto ya lograron ponerse de acuerdo, o por lo menos ese es el mensaje que ¿quisieron dar al bando contrario? O sea, el de Egidio Torre Cantú y su representante Sergio Guajardo. ¿De verdad se habrán acalambrado?

:Que quienes coincidieron en un evento de inauguración de techumbre de una escuela fueron los diputados federales priistas Monserrat Arcos, su coordinador Édgar Melhem y la panista Lorena Purata, titular del Crede Madero y esposa de Agustín de la Huerta, quien como se sabe aspira a la alcaldía de aquella ciudad, mientras que Montse también es considerada un prospecto que tarde o temprano obtendrá la postulación en su partido. Dicen que en política no hay casualidades.

:Que quien no se despeinó un solo cabello en el tema de los medicamentos fue la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Beda Leticia Gerardo Hernández, la misma que hizo mutis cuando el secretario de Salud José Narro advirtió que no habrá basificaciones. Pachorra que aprovecha el diputado Ciro Hernández, el cual, convertido en ajonjolí de todos los moles, hace la chamba que aquella debería, a pesar de no estar siquiera en la comisión.

:Que algunos en primer fila y otros hasta el final, pero priistas y expriistas aparecieron en la conferencia que expuso este viernes Rafael Moreno Valle en la Expo Tampico. Destaca por ejemplo que al frente estuvo Javier Gil (quien coordinó la visita del exgobernador de Puebla), y a un costado la exregidora en Tampico Adriana Moses. Ya muy al fondo, también juntos, se les vio a Fernando Azcárraga López y a Juan Manzur.

:Que también estuvieron caras conocidas del panismo en la zona sur, como Lucirene Alzaga, Beatriz Collado, Carmen Tuñón, Hilda Gómez, Sergio Salazar, José Antonio Heredia y Omar Morado, aunque de todos ellos la más insistente para conseguir una fotografía con Moreno Valle fue Betty, lidiando con las personas que se le acercaron cuando concluyó su discurso.

:Que muy feliz andaba Hilda Gómez recibiendo de amigos y militantes panistas las felicitaciones tras recibir el nombramiento como asesora del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que según mencionan es la única persona en la zona sur del estado con dicha encomienda.

:Que la próxima semana le estarán entregando a Jonathan Ruiz el nombramiento oficial como secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, en el cual se desempeña pero como encargado de despacho. Si bien primero será sometido a una votación por parte del Cabildo junto a dos aspirantes más, no habrá muchos cambios y se adelantó que él tomará las riendas tras la salida de Juan Torres Sáenz.