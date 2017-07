SE DICE EN LA GRILLA

:Que María de Lourdes Arteaga Reyna también trabajó con el hoy gobernador cuando éste era alcalde de Reynosa en el trienio 2005-2007, siendo directora de Contabilidad y Control Presupuestal del Ayuntamiento por aquellas fechas. La ahora responsable de las arcas tamaulipecas ayer recibió su nombramiento oficial tras una espera de poco menos de dos meses. Probablemente el gabinete estatal se siga integrando por exmiembros de aquella administración municipal.

:Que ayer cuando se veía el dictamen de la donación de un terreno del municipio de Tampico para un nuevo hospital del ISSSTE, el diputado priista Anto Tovar no desaprovechó para señalar la insuficiencia de medicamentos en el Sector Salud, a lo que Ciro Hernández respondió en tribuna que ya se estaba resolviendo y le estaba dando seguimiento. Incluso restregó: “aún existen grandes brechas que se vienen arrastrando, pero no es imposible cerrarlas”, dijo, en clara alusión al gobierno anterior y exigió que no se infunda en la gente la idea de una crisis que, dijo, no existe.

:Que una exposición de su libro “Los Carrancistas” ofrecerá hoy por la tarde en un céntrico salón de Ciudad Madero el historiador Pedro Salmerón, quien acude a invitación de Adrián Oseguera, como parte de una programa de eventos culturales que empieza a desarrollarse en lo que es la agenda ciudadana del empresario maderense.

A propósito, el militante de Morena sigue construyendo la estructura que en su momento se encargará promover y cuidar el voto en el 2018.

:Que durante su discurso en el evento de reafiliación del Seguro Popular, el secretario de Salud José Narro Robles intentó hacer con su mano la señal que caracteriza al gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, lo cual arrancó los aplausos como al mismo tiempo las sonrisas de todos los funcionarios estatales y municipales que se dieron cita. Incluso, para ponerle el ejemplo, el mandatario la mostró.

:Que los que se durmieron fueron los regidores y parte de los funcionarios de Tampico, ya que se les había conseguido sillas y ver desde un costado el evento de Salud en la Expo Tampico; pero cuando quisieron tomar sus lugares ya estaban ocupados por beneficiarios, causando confusión. Al final, personal del recinto sacó más asientos, aunque ya se veían demasiado apartados del escenario principal.

:Que por cierto, los ediles porteños que acompañaron a la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, cuando arribaron al Centro de Convenciones y Exposiciones, fueron a ver la jaiba ya instalada en uno de los pasillos, algo que presumió Claudia Moctezuma. Pero no todos se quedaron hasta el final: Alejandra López Sánchez y Abel López Pacheco se fueron a medio acto, aunque la seguridad del sitio los hizo sufrir para llegar a sus vehículos al restringirles el paso a ciertas áreas donde pretendían cortar camino.