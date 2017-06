SE DICE EN LA GRILLA

:Que hay morbo por ver si la próxima visita de Margarita Zavala sacará de la penumbra a la exalcaldesa de Matamoros Leticia Salazar. También hay curiosidad por saber si su amiga (de Margarita) Maki Ortiz le irá a echar porras, lo que le podría acarrear a la alcaldesa de Reynosa un nuevo llamado a cuentas del Congreso del Estado por andar haciendo proselitismo en horas de trabajo. Tantito quieren los diputados de su partido para quemarla en leña verde.

:Que por ese mismo tema, que no es compatible el evento político en horas hábiles, será interesante observar cuántos panistas botan la chamba para ir a expresar su apoyo a la esposa del expresidente Felipe Calderón; quizá hubiera sido preferible que agendara su evento en fin de semana para que sus seguidores en la nómina oficial se pudieran soltar el pelo a sus anchas. Otra es que a los panistas que no les han dado trabajo se los lleven de acarreados a los eventos, para que no se vean tan desolados.

:Que las formas en cómo se están desenvolviendo funcionarios del Gobierno del Estado algunos destacan más por su temor a declarar, como es el caso de la secretaria de Obras Públicas Cecilia del Alto, pues en los recientes eventos que se le ha visto por la zona sur -uno de ellos ayer al reunirse con socios de la CMIC- tuvo que poner a todos su equipo de colaboradores de por medio para salir de las oficinas a fin de no ser entrevistada, además de ser cortante con los cuestionamientos. Será bueno recordarle que es servidora pública, con la obligación de dar información a la sociedad de las actividades en su dependencia, clave en la estructura gubernamental por cierto.

:Que si hablamos de funcionarios, también hay que revisar a Jorge Alberto Méndez Guillén, titular del área de Adquisiciones en el Ayuntamiento de Tampico, ya que con casi ocho meses en el puesto aún le siguen faltando datos referentes a la dirección que maneja en el municipio porteño, pero los empleados aseguran que es muy bueno para dos cosas: para ser de los primeros en ir a cobrar cada 15 días y para estar criticando a compañeros, siendo su principal cliente el tesorero Edgar Ánimas.

:Que en Altamira, como en otros frente del PT en Tamaulipas, la coalición que se está cocinando con Morena para el 2018 se convierte en el bálsamo de varios de sus militantes para continuar vigentes; tal es el caso de quien fuera candidato a gobernador hace un año, Armando Vera. Dicen es más animado que Armando Martínez, el personaje que está respaldando y apoyando. El tema pasa por la credibilidad que los dos tienen; pero a ojos de Andrés Manuel López Obrador lo que puedan aportar es bueno, hasta que le anden buscando traspiés a quienes ven como adversarios para un cargo público el próximo año.