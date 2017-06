SE DICE EN LA GRILLA

:Que no se entiende que entre los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción haya algunos funcionarios públicos del Gobierno del Estado. Lo más saludable es que no haya línea y llegue alguien sin compromisos. Entre los servidores públicos anotados se detectó al tampiqueño Humberto Zurita Eraña, subsecretario de Planeación de la SET. También es el caso de Ernesto Ferrara, subsecretario de Bienestar Social; Javier Castro, director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia; Alejandro Perales, secretario particular en Finanzas; Arnoldo González, director jurídico de la SET, entre otros.

:Que del sur del estado levantaron la mano quien fuera el secretario del Ayuntamiento en Tampico, el abogado Juan Carlos Ley Fong, quien por cierto es quien asesora con su largo colmillo como laboralista a algunos burócratas estatales que han sido hostigados con fines de correrlos; y además dijo “¡yo!” la activista y ex presidenta del PAN de Tampico Hilda Gómez, quien por cierto fue la única mujer que se inscribió, de un total de 26 aspirantes. A simple vista ninguno parece factible, por provenir de la función pública y partidista.

:Que la discusión en el tema político salió en la sesión de Cabildo de Tampico, la cual protagonizaron las regidoras Tere Sosa del PAN y América Sandoval del PRD. Al tomar la palabra, el edil de izquierda criticó al Gobierno del Estado por no dar el suficiente recurso al tema de la seguridad, por lo que el Ayuntamiento debe poner una patrulla para la Policía Estatal. Su compañera en la comuna le respondió, mencionando que se está trabajando en esto, cerrando con el comentario de “los vientos de cambio se están sintiendo”. Mientras esto pasaba, los priistas simplemente se reían de los dimes y diretes.

:Que quien recorrió ayer el norte de Veracruz para anunciar obras de rehabilitación y equipamiento fue el delegado del IMSS en Tamaulipas Roberto Hernández Báez. En El Higo supervisó la clínica y presentó el proyecto de rehabilitación, además de encabezar una reunión con productores de caña de los dos estados, para después en Pánuco entregar una ambulancia nueva, dejando constancia del apoyo que a esta región brindan el gobierno de Peña Nieto y el director del IMSS Mikel Arriola.

:Que este viernes en Tampico la secretaria de Obras Públicas Cecilia del Alto estará cerrando una serie de encuentros con constructores de todo el estado, siendo el turno de los empresarios del sector en la zona sur, según adelantó el presidente de CMIC en el puerto Jesús Abud Saldívar. Los pendientes son muchos, como los grandes proyectos de infraestructura a ejecutarse en la región, y la fecha en que se pondrán en marcha.