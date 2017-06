SE DICE EN LA GRILLA

:Que no pocos arquearon las cejas en Tamaulipas, al saberse que en el rechazo a la demanda de Óscar Pérez Inguanzo contra Egidio Torre Cantú, presuntamente el Supremo Tribunal de Justicia fue marcadamente tajante al desechar la acusación presentada por la vía civil, lo que desató todo tipo de suspicacias en los círculos políticos del estado, confirmando que al exgobernador nadie le toca un pelo y por el contrario, ya hasta quiere ser senador.

:Que tal como los diputados locales priistas defendían en su momento a los secretarios de gobiernos emanados de su partido, ahora los legisladores panistas brincaron en defensa de los suyos, haciendo evidente que no es lo mismo dejar pasar las fallas de Maki Ortiz en la alcaldía de Reynosa, que las de Luis Felipe López Castro en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuyo titular fue blindado por el presidente de la Comisión de Seguridad, Glafiro Salinas, bajo el argumento de que no lo llamarán a comparecer porque tiene mucho trabajo y no pueden distraerlo.

:Que no solo de sus rivales dentro del PAN se debe estar cuidando Agustín de la Huerta, sino hasta de sus propios partidarios, ya que son ellos quienes andan compartiendo no solo lo que el director del Conalep Tamaulipas expresa de lo que sucede en Ciudad Madero, sino hasta los audios de un grupo de Whatsapp que abrieron, por lo que tanto él como Marco Moctezuma se están dando a la tarea de investigar quién es el “traidor” dentro de dicho grupo. Se van a tardar más en encontrarlo que en tratar de unir a los azules en la urbe petrolera.

:Que no solo el conflicto está entre los panistas maderenses, los de Tampico tampoco cantan mal las rancheras. Resulta que por la misma vía varios militantes de Acción Nacional en el puerto le están exigiendo al regidor José Antonio Heredia que se comporte como un personaje de contrapeso en el Ayuntamiento porteño, que se vea su trabajo logrando información, y no esperar a que le pongan las cosas. El edil se ha defendido, argumentando que ni por tener a cargo la Comisión de Transparencia le hacen caso, lo cual la mayoría ya ni le cree.

:Que Margarita Zavala va a contemplar a Tamaulipas como uno de los estados que estará visitando para sus actividades de la agrupación “Yo con México”, la cual encabeza. Está casi confirmado que el lunes se le verá en Ciudad Victoria, pero en la agenda de la esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa se abrirá un espacio para sostener encuentros con mujeres y miembros de la sociedad civil de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, algo que se anunciará en breve. Ahí veremos qué panistas del estado se alinea con la que, en teoría, será la adversaria del dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya, en pos de la candidatura hacia el 2018.