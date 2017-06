SE DICE EN LA GRILLA

:Que William David Knight Bonifacio, suegro del senador panista Roberto Gil Zuarth, comenzó a despachar ya de manera formal como nuevo director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tamaulipas, cargo al que fue invitado desde noviembre pasado, pero es hasta ahora que se concreta. Por cierto, Knight Bonifacio ocupó la misma titularidad en el vecino estado de Veracruz, donde antes fue colaborador de los entonces gobernadores priistas Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán.

:Que la llegada a Tamaulipas del excolaborador de Duarte de Ochoa ya causó polémica entre los priistas. El que alzó la voz mediante su cuenta en Twitter fue el diputado federal Edgar Melhem Salinas. “Su oscuro desempeño en Veracruz no lo avala. Hay tamaulipecos con más méritos”, dijo el líder de la bancada tricolor en San Lázaro, mensaje que fue retransmitido por Aida Zulema Flores, Óscar Luebbert, Rafael González Benavides y Carlos Morris.

:Que se fuera la Licenciada en Trabajo Social de la Secretaría de Salud o la Ingeniero en Alimentos de la Secretaría de Finanzas, se vio hasta sano de algún modo, pues los puestos eran compatibles con sus perfiles. Pero Gonzalo Alemán Migliolo sí que le sabe al tema agropecuario, pues de ese sector proviene.

:Que quizá por ello ha trascendido que no le fue aceptada su renuncia a la Secretaría de Desarrollo Rural, por lo menos no por ahora, habrá que ver por cuánto tiempo más, aunque hay quienes dicen que solo se mantendrá en su cargo hasta fin de mes; habrá que estar atentos. Por cierto, no faltaron las bromas de que el aldamense renunciaba para irse al partido de Andrés Manuel López Obrador.

:Que de nueva cuenta el Cabildo de Reynosa fue protagonista, pues la mayoría de sus regidores se ausentaron para la sesión a celebrarse durante la tarde de este martes en la ciudad fronteriza, por lo que tuvo que ser cancelada. Recordemos que en las anteriores ocasiones se generó todo un conflicto entre las divisiones de parte de los ediles con la alcaldesa Maki Ortiz. ¿Ahora qué justificación saldrá?

:Que el activismo de Fernando Azcárraga agarró auge en los últimos días, arremetiendo contra el expresidente de México Vicente Fox Quesada y su plan de acabar con lo que llama el “Populismo en México”, aludiendo que mejor se ponga a hacer mejores cosas de provecho. Ya da más color el exalcalde porteño tras salirse del PRI.

:Que en el tema energético se van moviendo muchas cosas a favor de empresarios del estado. En el norte se revisan en estos días todos los campos que pondrá en concurso la Comisión Reguladora de Energía en la Ronda 2.2, visitando a dueños de los predios. No solo eso, también alistan eventos donde estarán expertos de la materia originarios de Texas, noticias que se anunciarán en unos días más.