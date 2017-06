SE DICE EN LA GRILLA

:Que la pregunta que muchos se hacen en Ciudad Madero es qué va a pasar con la dirigente local del partido, Esther Lozano, si ella también quedará fuera de la escena política o se cuece aparte; aunque la pregunta no debe enfocarse solo a su persona, sino al destino del partido azul en aquel municipio, en momentos políticos cruciales.

:Que definitivamente algo anda mal en los centros de reclusión del estado, que hasta del Tutelar de Menores se están fugando, yéndose ocho del de Güémez, más de la tercera parte de su población interna, un tache más al expediente del secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe López Castro, o como dicen por ahí, una rayita más al tigre. Probablemente en el momento en que empiecen a rodar cabezas, la situación podría mejorar.

:Que vaya forma de la senadora panista tamaulipeca Sandra Luz García Guajardo de atender a los migrantes, pues les está repartiendo teléfonos “bara, bara” para que puedan comunicarse con sus familias; ah, pero no crea que lo pone de su bolsillo, sino a través del Programa “Vinculación con la migración de retorno a México”, pero le agradecen a ella el favor de darles los aparatos.

:Que muy triste se le escuchó a Agustín de la Huerta tras la salida de Juan Torres Sáenz como secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, con quien aclaró que “no había muchas cosas en común”, pero que lo respetaba por ser militante del partido. Muchos azules en la urbe petrolera no le creyeron la sinceridad con la que el director del Conalep estatal habló del caso, pues esto le baja sus bonos de cara al 2018. No faltó quien le pidió atender su dependencia en lugar de meterse en asuntos que no le competen.

:Que mientras a unos les está diciendo que no, a otros Jaime Turrubiates Solís les garantiza que le va a entrar a la contienda electoral del 2018, y todo apunta a que va por una curul en el Congreso de la Unión por el Distrito 07. Su palabra la tiene empeñada para el PRI, a quien le rechazó la propuesta de ir por la alcaldía de Ciudad Madero, pero para el empresario es más atractiva la diputación federal. Por algo ofreció el apoyo para que Roberto Razo Chapa sea el designado por el tricolor, que según mencionan tiene el respaldo de todos los grupos, incluyendo los petroleros.

:Que por otro lado, las llamadas al teléfono de Turrubiates Solís de la urbe petrolera por gente del Partido Verde siguen, aunque trasciende que ya no con tanta insistencia pues su plan B es Azael Portillo, hijo del líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento Andrés Portillo. Bueno, siempre y cuando no salgan al final que van en alianza con el PAN y terminen doblando las manos con la postulación de los azules, o que les llegue la indicación desde el Comité Ejecutivo Nacional de irse otra vez con los priistas.