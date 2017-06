SE DICE EN LA GRILLA

:Que el sur de Tamaulipas ha sido el sitio en el que algunos priistas han realizado encuentros con militancia, liderazgos y empresarios, todo de cara a la renovación del Comité Directivo Estatal del PRI. Apenas hace unos días se tuvo la visita en el sur del reynosense Óscar Luebbert Gutiérrez, quien todos lo recuerdan como exalcalde de la frontera y quien quiere hacerse cargo del partido.

:Que el Comité Directivo Municipal del PAN en Tampico que encabeza Rosario González está llevando a cabo el proceso de reafiliación o renovación de la militancia, lo cual asegura va muy bien; sin embargo, en donde sí están batallando, es en el tema de que los exfuncionarios paguen sus cuotas partidistas, ya que aún existen adeudos, sobre todo en funcionarios que estuvieron en las dos últimas administraciones municipales.

:Que las cosas van de mal y de malas para el hospital Rodolfo Torre Cantú, pues ahora no solo enfrentará la inconformidad con los trabajadores de confianza; ahora también hay un problema con los pocos sindicalizados que existen, que no están muy conformes con el secretario general y las imposiciones que se quieren hacer para ocupar las jefaturas en el hospital, en el que hay problemas sin dudarlo, pues son muchas las quejas de que no hay medicamento y hace falta personal.

:Que Jorge Ponce García, presidente del Consejo Empresarial en Altamira, no tarda en dejar el cargo en el organismo privado al concluir el periodo de gestión; sin embargo, el empresario ha promovido su trabajo con miras a ocupar la candidatura a la Presidencia Municipal de Altamira representando a Morena; incluso Ponce García ya cuenta una serie de spots publicitarios donde refleja su intención por representar a este instituto político en la próxima contienda electoral.

:Que empiezan a sonar nombres para ocupar el cargo de secretario del Ayuntamiento en Ciudad Madero, luego de que está por dar un paso al costado Juan Torres Sáenz para atender el problema legal que enfrenta por atropellar a un menor hace cinco años. Se trata del exregidor Jonathan Ruiz Álvarez, quien siempre trabajó muy de cerca con Torres Sáenz y actualmente ha desempeñado labores que le competen al funcionario, debido a que se ha ausentado por muchos días del Ayuntamiento. Inclusive ha sido mediador en reuniones importantes, como la última que fue del Consejo Consultivo maderense.

:Que desde las redes sociales se genera ya el comienzo los augurios electorales para la elección del 2018 a diputados locales, legisladores federales y senadores, y se dice que habrá un panuquense como candidato en cada una; se barajan nombres por los diferentes partidos.

Se comenta de jóvenes por el Revolucionario Institucional con aspiraciones como Hammurabi Armenta, Pedro Rivera Calderón, o nombres como Octavia Ortega y Manuel de León; mientras por el PAN a Rodrigo y Ricardo García Escalante, a diputación federal y local respectivamente, o la compensación a Ernesto Juárez, sin descartar al padre de ambos en estas tres boletas electorales.