SE DICE EN LA GRILLA

:Que a casi 10 días de que aventara el arpa Lydia Madero, Tamaulipas sigue sin secretario de Salud, lo cual no envía la mejor señal ya que con la salud no se juega; es un tema que no sabe de vacaciones, de festejos religiosos, ni de días festivos. Sin exagerar, es un asunto de vida o muerte. Se espera que una vez que se reinicien las actividades laborales, se dé a conocer al responsable de tan delicada área.

:Que en redes sociales lanzaron críticas contra panistas de Ciudad Madero, luego de que aprovecharon la llegada de bañistas para apostarse con banderines del Partido Acción Nacional, situación que generó molestia ya que dijeron que ni en vacaciones se escapan al acoso de los políticos.

:Que la alcaldesa panista Maki Ortiz, a diferencia de otros presidentes municipales que ni los pelan los diputados federales, recibió la visita del coordinador de los legisladores tamaulipecos del tricolor en la Cámara de Diputados, Óscar Luebbert y de su esposa, María Esther Camargo, quienes gentilmente fueron a informarle a Maki sobre los recursos fronterizos asignados a Reynosa.

:Que en la parte final del concierto que ofreció el cantante Christian Castro en el Teatro del Pueblo de las Fiestas de Abril Tampico 2017, durante la noche del jueves, subió la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra al escenario y se encargó de entregarle un reconocimiento; aunque lo relevante fue que ambos se echaron un palomazo, interpretando ambos “El Rey”, que se sabe es una de las canciones favoritas de la maestra. Por supuesto, el público le aplaudió al máximo.

:Que hablando de las vacaciones, quien presumió gozar de estos días de asueto fue el exlegislador local Jorge Valdez Vargas. En su perfil de Facebook, el excandidato a gobernador de Tamaulipas por el PRD subió una gráfica muy relajado disfrutando de un hotel de playa, señalando que “mandaba saludos desde Miami”. La verdad es que Valdez Vargas no estaba en Florida, sino en una de las estancias de Miramar.

:Que el tema de Tomás Yarrington Ruvalcaba sigue siendo tan comentado, que ciertos personajes involucrados hoy en el sector empresarial les han pedido no aparecer tanto, sobre todo aquellos que están trabajando con el Gobierno el Estado, pues al enterarse de ese vínculo con el exgobernador priista, lo primero que hicieron fue poner su raya. En pocas palabras, mientras más lejos estén en actos públicos de la autoridad estatal, mucho mejor.

:Que será interesante la agenda que vayan a proponer los tres alcaldes de la zona sur, ahora que Alma Laura Amparán de Altamira confirmó que habrá un encuentro con sus homólogos Magda Peraza de Tampico y Andrés Zorrilla de Ciudad Madero. Sólo falta el lugar y la hora en que dicho encuentro se dé, seis meses después de tomar el cargo.