SE DICE EN LA GRILLA

:Que en Veracruz, el efecto Duarte sacó de la jugada no solo a Ricardo García Guzmán, sino también a Octavia Ortega Arteaga. El primero, cobijándose en el gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, pretendía regresar a gobernar el municipio de Pánuco, ahora bajo las siglas azules; pero no contaba con que desde el Comité Ejecutivo Nacional lo descalificarían por haber sido contralor del ex gobernador prófugo de la justicia. Ahora dicen que don Ricardo se mantiene en la contienda interna pero a través de Fernando Molina, su “representante”.

:Que probablemente si en Tamaulipas se pusieran a descalificar a todo aquel político que, en su momento, colaboró o tuvo trato con el entonces gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, se quedarían sin candidatos, no solo en el PRI; también en el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y hasta Morena, pues el ahora preso en Italia tenía amigos y aliados políticos en todos los partidos, de tal forma que hasta a la oposición tenía de su lado. Incluso eran los que más le aplaudían cuando iban a sus informes de gobierno.

:Que durante los días previos al evento de la Repoblación de Tampico, la regidora del PRD América Sandoval intentó organizar una manifestación junto con presuntos militantes de su partido. Al final la terminaron convenciendo, no por algo apareció con el resto de sus compañeros de Cabildo en la ceremonia; aunque a comparación de todas las mujeres que llevaron un atuendo especial para el acto, decidió vestirse más formal.

:Que hablando de regidores de Tampico, muy fresco se le vio ayer a Rodolfo Pizarro. Quien no lo conociera pudo haber pensado que era un turista más, ya que traía una bermuda de mezclilla y camisa sport, cuando otros miembros de la comuna que estuvieron con la alcaldesa Magda Peraza en la apertura de la Fiesta del Maíz en la Laguna del Carpintero, portaban el uniforme oficial.

:Que el cobijo ya anunciado por Andrés Manuel López Obrador para todos los “ciudadanos libres” que se quieran integrar a su proyecto de nación sigue teniendo eco en Tamaulipas, y no solo entre los que alguna vez fueron priistas, sino que de forma secreta panistas ya están coqueteando con el Movimiento de Regeneración Nacional, muchos de ellos inconformes con gobernantes en el estado como en los municipios, caso de la zona sur, pues no cumplieron con las expectativas.

:Que por ahora, tanto funcionarios como empleados ya preguntaron cómo hacerle para llegar a Morena, y cómo es que van a entrar gente como Alfredo Pliego Aldana, Genaro de la Portilla, Erasmo González, Fernando Azcárraga y Guadalupe González Galván. Eso sí, todo con mucha reserva, a fin de que los jefes no se enteren de sus intenciones; al menos no en estas fechas, por aquellos de las represalias. Pero de que hay intención, la hay.