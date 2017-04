SE DICE EN LA GRILLA

:Que ni el tener un hermano panista le sirvió a Jaime Organista Barba para mantenerse en el Imeplan, luego de estar al frente del organismo desde su creación en los tiempos de Eugenio Hernández Flores. Los vientos de cambio lo alcanzaron y el lunes entra al relevo Duncan Javier Velasco Ponce, de quien se sabe, es un recomendado del director del ITIFE, Germán Pacheco Díaz, con quien ha operado políticamente y ahora estaría recibiendo el pago por sus servicios.

:Que se trata de un arquitecto que en la anterior administración de Magdalena Peraza Guerra (2011-2013) fue subdirector de Planeación y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas; también ha trabajado en API Altamira y últimamente estaba de gerente de una empresa privada. Para mayores señas, es quien se vio involucrado en un supuesto chat de WhatsApp difundido en redes sociales, donde presuntamente se refería a los colonos de la zona norte como “hambreados”, esto durante las campañas políticas del año pasado, sin que se supiera si fue cierto o solo se trató de un invento de sus adversarios.

:Que entre todos los involucrados en el área de Salud se sabía que la exsecretaria en Tamaulipas Lydia Madero no estaba muy cómoda, que tenía muchas diferencias entre los funcionarios de primer y segundo nivel no solo en la dependencia sino en el Gobierno del Estado, motivo por el cual presentó su renuncia. Todo se derivó, afirman en Ciudad Victoria, desde el pasado jueves cuando no acudió al arranque de la Colecta Anual de la Cruz Roja, donde tenía su silla en el presídium y que se quedó vacía, pese a la presencia del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Hay quienes ponen a la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz como su relevo, aunque su relación con el Ejecutivo no es muy buena.

:Que quien se llevó por completo la inauguración de un comedor en una escuela primaria fue la jefa del Centro Regional de Educación en Tampico Ana Bertha Vázquez, ya que desde el comienzo de la ceremonia hasta el final dirigió el protocolo, pero sin darle la palabra a la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, invitada y presente. Lo anterior generó el enojo de la maestra, quien le recriminó a la representante de la SET en el puerto no concederle lugar para hablar, al menos por cortesía, por lo que de inmediato se fue acompañada por sus regidores, mientras Ana Bertha se quedó callada.

:Que pasando primero su regreso de Asia como las vacaciones de Semana Santa, donde parte de la dependencia que maneja tendrá mucha actividad, el sector empresarial de la zona sur quiere llamar al secretario de Desarrollo Económico Carlos W. Talancón para que dé pormenores de las gestiones que hizo en China y Corea que representen la llegada de capital a la zona en el corto, mediano y largo plazo. A esperar noticias.