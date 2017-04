SE DICE EN LA GRILLA

:Que después del escarnio por el tema de la llamada Ley Mordaza, harían bien los diputados locales en fijarse muy bien cómo van a resolver la solicitud de juicio político promovida por un ciudadano de nombre Luis Gerardo Garza Quintero contra quien fuera procurador de Egidio Torre Cantú, Ismael Quintanilla. Por lo pronto, el caso fue turnado tardíamente a las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su análisis, porque el quejoso la presentó desde el pasado 1 de marzo.

:Que los presidentes de tales comisiones son Jesús María Moreno Ibarra, Rafael González Benavides y Teresa Aguilar, respectivamente, a quienes se les pide que lean muy bien el escrito, así como la ley, antes de decidir si la denuncia es procedente y la turnan o no a la Comisión Instructora, que a su vez encabeza el “pastor” legislativo Carlos García González. Y es que ni el haber sido presidente del Tribunal Superior de Justicia, en el caso de don Rafa, es garantía para que se hagan las cosas bien. No vayan a equivocarse de nuevo y el horno, definitivamente, no está para bollos.

:Que la declaración que ayer dio la alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza Guerra al inaugurar el comedor de una escuela primaria, donde afirma que el municipio hace mejores obras que el ITIFE, tiene como objetivo a Germán Pacheco, titular de la dependencia en el Estado; y es que se habla que la maestra ha pedido por su conducto la rehabilitación de planteles de nivel básico que están en mal estado pero sin tener respuesta alguna. Y cuando se han anunciado en el puerto, como ya se ha registrado, la edil no es requerida.

:Que donde sí se ven proyectos de este tipo son en Ciudad Madero y Altamira, siendo escalas constantes del exdiputado federal. Lo que se cuestiona es que Germán, todavía con mucho interés en ir por la Presidencia Municipal porteña, tiene la ventaja del cargo en turno para promoverse; pero va por la ruta equivocada, es decir, la ciudad a la cual aspira la tiene abandonada. Por lo pronto Magda, su adversaria en la última elección (y quien posiblemente lo sea en caso de que ambos se perfilen para el 2018), le mandó decir que el trabajo de rehabilitar escuelas, su personal es mejor.

:Que el alcalde de Madero Andrés Zorrilla ha mantenido un ritmo muy intenso en los asuntos vinculados al periodo vacacional de Semana Santa, en donde los operativos y la coordinación con dependencias han sido referentes por la anticipación y planeación que se ha visto, y que están trabajando para los temas de seguridad e imagen. Lo anterior ha dejado claro que una dinámica bien organizada y que con un plan de trabajo conjunto y coordinado se puede empezar a cambiar el concepto de un centro vacacional limpio, familiar y seguro. Así sea.