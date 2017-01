SE DICE EN LA GRILLA

:Que los que andan entre intrigados y molestos son los priistas de Tamaulipas. Ya pasó casi tres meses de la visita relámpago de su líder nacional Enrique Ochoa Reza y más allá de darles tranquilidad, hay muchas dudas en el futuro del partido. Unas voces afirman que en este mes se va a soltar la tan esperada convocatoria para el cargo que todavía ostenta Aida Zulema Flores y entonces sí el camino quedará más claro, pero todo sigue dependiendo del Comité Ejecutivo Nacional, que se estará reactivando en unos días más.

:Que por lo pronto, aquellos que se estaban postulando como Manuel Muñoz Cano, exfuncionario en el gobierno de Eugenio Hernández Flores, así como quien fuera alcalde de Ciudad Victoria y diputado federal Enrique Cárdenas del Avellano, decidieron bajarle un poco a sus ánimos, no tanto por la temporada de vacaciones, sino porque están viendo que la cosa no está nada sencilla. Eso sí, las reuniones se siguen dando durante esta temporada, pero no muchos están entusiasmados.

:Que un grupo de concesionarios del transporte público de la zona sur de Tamaulipas se organizaron para tener un cónclave este día en un conocido restaurante de Tampico, donde aparentemente van a solicitar al gobierno del estado un aumento del pasaje ante el nuevo precio de los combustibles. Se dice que serán muchos los que confirmaron su presencia, sin embargo, los más fuertes no decidieron si se unen. Por otro lado, los empleados y encargados de la Delegación en esta región siguen de vacaciones y sin titular, y hasta el lunes en Ciudad Victoria se nombrará al nuevo subsecretario del área.

:Que ahora sí que a los miembros del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Altamira los dejaron en el desamparo, luego de que se quedaron sin fondo de ahorro. Y es que aunque hace unos días se dijo que la presente administración los apoyaría, ahora salió el regidor Abraham Cruz que no están en las condiciones de reponerles el recurso, más pasarlo sin previa autorización de sus demás compañeros en la Comuna. El asunto es que dicho tema nadie lo ha cabildeado y de esta manera apoyar a los trabajadores de base, y a ver si no se les viene un problema más.

:Que se habla que muchos personajes en el ámbito político van a aprovechar el escaparate que representará este año en cuanto a proyectos del ámbito nacional y estatal para darse a conocer, algunos en sus nuevas trincheras en la estructura gubernamental y otros más que están en posiciones a nivel federal, a fin de ir ganando adeptos. El objetivo está en la elección del 2018, donde no solo se renovarán las alcaldías, sino también las diputaciones federales y los escaños en el Senado. El problema será que con las actuales situaciones sociales y económicas que tiene el país aún sigan animados.