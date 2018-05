SE DICE EN LA GRILLA

:Que la dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, Hilda Flores Escalera viene a darle la patadita de arranque a los candidatos de su partido a las presidencias municipales. Tendrá mítines en Tampico, Madero y Altamira donde esperan reunir hasta 1,400 gentes en torno a los candidatos Magda Peraza, Julio Barrientos y Carlos Toral. El banderazo pone a prueba la convocatoria y organización del tricolor en eventos de los que fueron pioneros y otros les aprendieron tácticas que ahora ponen en marcha con un despliegue de recursos que ahora el PRI carece.

:Que el candidato a la alcaldía de Tampico por el Partido Verde, Alejandro Acevedo de la Garza, arrancará campaña este lunes con una misa a las ocho de la mañana en la Iglesia de la colonia Petrolera. De ahí se traslada a las tortas de la barda para después hacer un recorrido por las plazas Hijas de Tampico, de la Libertad y de Armas, junto con los aspirantes Patricio King al Senado y Emilio Pozo a la diputación. Ya por la tarde, la actividad proselitista se llevará a la colonia Barandillas.

:Que Héctor Molina Cepeda es otro más que renunció en la administración municipal de Tampico, presentando el escrito ante la oficial Mayor Carolina Nishimura. Se habla que el líder de la Unión de Voceadores no se fue muy contento, hubo cosas que no le gustaron y que una es no estar incluido en la planilla del PRI. Molina Cepeda se desempeñaba como jefe de inspectores en la Dirección de Servicios Públicos.

:Que el lunes será un día de mucho trabajo para la alcaldesa interina de Tampico Isabel Salem, pues dentro de las encomiendas que le dejaron está el arranque de obras en diversas colonias de la ciudad, como parte del programa de este año. También se supo que los síndicos Yobani Hernández y Esteban Fuentes, así como el regidor José Luis Ornelas, serán el respaldo en la munícipe por 45 días en el puerto,

:Que Ricardo Monreal Ávila vendrá a reforzar el arranque de campañas de los candidatos de la Coalición “Juntos haremos historia” en la zona sur a las alcaldías. El coordinador de la Circunscripción a la que pertenece Tamaulipas tendrá muchos eventos al lado de Adrián Oseguera Kernion de Ciudad Madero, Rosa Muela de Tampico y Armando Martínez de Altamira, que incluye el gran acto de este lunes en la tarde en la colonia Revolución Verde.

:Que muy pocos priistas supieron de la escala técnica que hizo el aspirante presidencial José Antonio Meade por la zona sur este sábado, antes de viajar hacia Ciudad Valles, donde realizó un evento con simpatizantes de San Luis Potosí. Salvo uno que otro curioso que lo identificó en el Aeropuerto Internacional, lo que fue notorio fue la ausencia de los personajes importantes tricolores, al menos para saludarlo o la selfie.