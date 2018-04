SE DICE EN LA GRILLA

:Que la mayoría de los integrantes de la planilla acompañaron a Jesús Nader Nasrallah a recibir su constancia que lo avala como candidato de la coalición “Por Tamaulipas al Frente” para la alcaldía de Tampico. Entre lo más llamativo de los asistentes, resalta la aparición de Mariano Varela Delgado, excandidato de Morena a la presidencia municipal porteña hace 2 años, y es que se confirmó que va como suplente de José Antonio Heredia en la octava posición.

:Que en el tema de los candidatos a regidores del PRD, quien manda en el PAN debió haber dado un jalón de orejas a quien no hizo bien su chamba en la operación política de este asunto, pues no se logró que los perredistas afines al gobierno del estado se quedaran en los lugares destinados dentro de las planillas panistas, como se había acordado con los Chuchos.

:Que a ver si no pasa lo mismo con la candidatura de Tino Lee a la diputación federal del séptimo distrito. Por cierto, no se la acaban los perredistas con aquellos que no lograron quedarse como candidatos a regidores, quienes ahora son la comidilla en los memes de redes sociales.

:Que quien anda queriendo sorprender incautos es Juan Manzur Oudie, pues se detectó que está enviando gente de su confianza a las colonias para, queriendo colgarse de la estructura y la fuerza de Acción Nacional, convencer a los electores de aplicar el voto cruzado para el PAN por la alcaldía, y para él en su calidad de independiente en el distrito de Tampico, dejando fuera de la jugada a Charo González, por lo que la dirigencia azul ha advertido a la gente que no se dejen engañar.

:Que en el Partido Verde busca durante la campaña federal un espacio para tener en Tamaulipas al candidato presidencial José Antonio Meade, a fin de reunirse con la militancia del estado. La propuesta la viene preparando Patricio King, candidato al Senado (quien estuvo en gira por Reynosa), haciendo todo el esfuerzo para que se concrete. Por cierto, otras actividades que ya consideran como opciones viables son eventos durante el Mundial de Rusia 2018, siendo Tampico una opción.

:Que en el Movimiento de Regeneración Nacional ya advirtieron a sus aliados de Encuentro Social que si en muy corto tiempo no encuentran cómo llenar la fórmula para la diputación federal por el Distrito 08, ellos se van a tener que meter. Incluso, están pidiendo a sus allegados y conocidos en la sociedad civil estar “muy atentos a las sorpresas” que vendrán. Lo que es una garantía, es que va una mujer.

:Que los nombres de Adrián Cruz (suplente de la alcaldía) y Juan Manuel Hernández Correa (regiduría), destacan en la planilla que ha conformado Adrián Oseguera Kernion, candidato por la Coalición “Juntos haremos historia” para la presidencia municipal de Ciudad Madero.