SE DICE EN LA GRILLA

:Que quien hizo ver mal a los demás candidatos e incluso al propio Miguel Ángel Osorio Chong fue Yahleel Abdala, y no porque hubiera una mala intención de ella hacia sus compañeros Alejandro Guevara, Griselda Carrillo y Elvia Holguera, no; lo que pasa es que fue la única que se levantó de su silla cuando la activista Lupita Ostos presentó en pleno foro encabezado por el exsecretario de Gobernación a una señora que vive el drama de tener a su esposo e hijos desaparecidos desde hace ocho años.

:Que unas 300 personas acudieron ayer al foro ciudadano del PRI, que de ciudadano no tuvo nada, porque más que todo participaron militantes del tricolor. Uno de los aspirantes a alcaldes que sí se presentó al evento, aunque todavía no es su momento de reflectores, fue el candidato del PRI a la alcaldía de Ciudad Madero Julio Barrientos, el cual, sentadito en primera fila y no en el presídium porque la ley no se lo permite, recibió un puchecito de Osorio Chong.

:Que durante la gira del exsecretario de Gobernación, llamaron la atención dos cosas. Uno, el apapacho que tuvo Osorio Chong de la militancia, donde en Altamira se manifestó con las dirigentes de colonos que no lo dejaron caminar con calma, puesto que para todo querían foto o el saludo, lo cual también sucedió en Ciudad Madero. Lo segundo y no por ello menos significativo, no hubo mención alguna del candidato a la Presidencia de la República José Antonio Meade.

:Que quedó confirmada la planilla de la coalición “Por Tamaulipas al Frente” en Ciudad Madero, destacando la única modificación que se registró fue en el puesto 8, donde va Vito Danini Zepeda, quien actualmente es regidor, dejando fuera a Darío Zárate. También se confirma que va Sonia Hernández por el PRD, así como Alberto Mora Martínez por Movimiento Ciudadano.

:Que quien trae mucho trabajo en los recientes días es Adrián Oseguera Kernion. Primero: el pasado miércoles tuvo un encuentro con los candidatos al Senado por la alianza Morena-PES-PT Américo Villarreal Anaya y Guadalupe Covarrubias, donde los aspirantes charlaron con la estructura que el candidato a la Presidencia Municipal maderense ha creado. No solo eso, el también empresario organiza parte de la gente que estará recibiendo el próximo 4 de mayo en la zona sur a Andrés Manuel López Obrador.

:Que la contralora en Tampico Evangelina Banda Segovia no se quedó con las ganas de decir algo durante la entrega de los nuevos camiones recolectores de basura, en la cual encabezó la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra; y es que en el momento que se dio el banderazo para que las unidades fueran por los desechos en el municipio, la funcionaria les gritó a los choferes y empleados no abusar de la utilidad de la novel infraestructura. “Cuídenlos”, expresó Banda Segovia, a lo que algunos regidores reaccionaron con risas.