SE DICE EN LA GRILLA

:Que causó revuelo ayer la publicación del Chuma Moreno Ibarra, al reconocer que no le alcanzaba para ir por la alcaldía de Reynosa y que Maki Ortiz tenía mejores números que él, de acuerdo con los últimos sondeos. “Si bien los números me dan para ganar, es mi compañera quien garantiza sobradamente el triunfo, razón por la cual he decidido no aferrarme a seguir. Y privilegiando la unidad, he decidido declinar a su favor”, escribió en su página de Facebook.

:Que sin embargo, Jesús María fue invitado para coordinar las campañas del PAN en esa ciudad, que sin duda será el epicentro de la atención electoral el domingo 1 de julio, considerando que es la tierra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y que Morena busca a toda costa ganar la alcaldía con José Ramón Gómez Leal, agarrado de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Esta declinación se produce a escasos días de que el propio “Peje” confirmara que JR es la carta por la Presidencia Municipal, tras no haber sido nominado al Senado.

:Que el priismo tampiqueño y hasta estatal se empezó a animar tras el destape de Magdalena Peraza Guerra para buscar la reelección en Tampico, municipio que gobierna desde el 2016. Al confirmar que participará en la contienda por el Revolucionario Institucional, resultó un bálsamo para el Comité Estatal que dirige Sergio Guajardo Maldonado, de quien se habla giró la instrucción para que se aprobara de inmediato la carta de intención, toda vez que va como “aspirante ciudadana”, parecido al caso de José Antonio Meade.

:Que entre actuales dirigentes como expresidentes del partido y liderazgos que se mantienen leales al tricolor, ya se están alistando para acompañar a Magda a su registro el próximo sábado, donde van a estar hasta aquellos que viven lejos de la zona sur, todo sea por darle el respaldo a la actual alcaldesa. A esto hay que agregarle que de otros colores (caso Nueva Alianza) se les vea en el edificio ubicado sobre la calle Carranza en el segundo cuadro del puerto.

:Que por cierto, será interesante conocer si varios regidores en el Cabildo porteño siguen los pasos de la maestra y también van a solicitar licencia para incorporarse a la campaña y buscar su ansiada reelección, tema que seguramente los ediles que son de oposición van a querer comentar tanto en la sesión como fuera de ella.

:Que un grupo de 120 personas del sector Primero de Mayo de Ciudad Madero le organizaron una convivencia a Adrián Oseguera Kernion hace unos días, donde le mostraron al aspirante por Morena a la Presidencia Municipal su respaldo ante la muy potencial postulación de cara a las campañas. Se habla que el recibimiento de principio a fin resultó muy fortalecedor para el también empresario de la urbe petrolera, ante la definición que vendrá desde el Comité Estatal.