SE DICE EN LA GRILLA

:Que esta semana que viene será muy movida para los dirigentes estatales de los partidos políticos, pues el sábado 13 de enero es la fecha límite para el registro de alianzas para la elección local, lo que los obliga a concluir cuanto antes los acuerdos bajo los que habrán de participar en los comicios de ayuntamientos.

:Que hay partidos que todavía están batallando para definir si irán solos o en mancuerna con siglas más competitivas, es el caso de Movimiento Ciudadano, al que le siguen haciendo el fuchi los panistas, ya que Gustavo Cárdenas lejos de sumarles les restaría o por lo menos así lo ven ellos. El tema ha sido llevado ante Dante Delgado para mediar con su par albiazul, pero es evidente que quienes mandan en el panismo tamaulipeco no permitirán que les digan lo que tienen que hacer en la cancha local.

:Que tras cerrar en 55 el número de aspirantes al Ietam terminó de hacerse más marcada la disparidad de género, pues mientras 40 hombres levantaron la mano, solo 15 mujeres se inscribieron. Sus identidades se mantienen en secreto, más no se duda que tanto el PRI como el PAN hayan enviado a afines a participar en el proceso de selección, para el cual la militancia no es un impedimento, pero sí el que hubieren tenido un cargo partidista. Por si usted no se aguanta la curiosidad, las entrevistas con los finalistas serán públicas en su momento.

:Que para finales de este mes se estará registrando en el Comité Estatal de Morena Adrián Oseguera Kernion como aspirante a la presidencia municipal de Ciudad Madero, lo cual será un paso más para competir en el proceso electoral del 2018, destacando que el empresario se encuentra conformando su equipo de trabajo, sin dejar a un lado las reuniones en colonias, agregando la simpatía recolectada en corrientes internas y simpatizantes, por lo que es muy seguro que sea el candidato.

:Que quien está desaprovechando su posición en el Cabildo de Altamira es la regidora priista Elizabeth Humphrey, presidenta la Comisión de Asuntos Internacionales, la misma que se creó en la administración anterior. Y es que se ha estado enfocada en realizar actividades pequeñas en colonias de la urbe industrial que en buscar asociarse con alguna alcaldía extranjera, tomando en cuenta lo cercano que está la frontera con los Estados Unidos. Hay ediles en la comisión que están molestos por sus decisiones y acciones.

:Que entre los más enojados son los tricolores, pues estaban anhelando ser los encargados de esta área, al considerarla como un escaparate no solo para la ciudad, sino para ellos mismo dentro de su labor en la Comuna. Por algo, trasciende, le reportaron el tema directamente a Sergio Guajardo Maldonado, por aquello de que el esposo de Elizabeth, Javier Gil, quiere tener voz y voto para la próxima elección.