SE DICE EN LA GRILLA

:Que el que tiene muchas explicaciones que dar por no haber actuado ante las cuentas mochas del exalcalde de San Carlos, Samuel Urbina Rodríguez, es el expresidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior Erasmo González Robledo, y es que si bien es cierto, se trata del trienio 2005-2007, ¿cómo es que él no se dio cuenta en la legislatura anterior que era un caso que olía a cárcel y en cambio lo dejó archivado?

¿Será que en Morena tomen nota de esto ahora en la encuesta?

:Que no son pocos los que dicen que es un pez demasiado pequeño y una “miseria” el recurso por el que está encarcelado 1.2 millones de pesos, pero ya lo decía el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, “los peces gordos no son tontos”, y aún así, terminan por confiarse demasiado y si no tembló la mano o más bien el brazo de la justicia para proceder contra un exgobernador, no se cree que falte determinación para ir contra más exservidores públicos y quizá hasta algunos de sus cuates.

:Que en una de las recientes reuniones que se dieron entre los titulares de oficinas en el gobierno del estado en la región sur, se hizo un consenso para nombrar a Fernando Cantú, titular del Servicio Estatal del Empleo en Tampico, como el coordinador de funcionarios estatales, mismo que contó con el aval de personajes como Luis Alonso Mejía y Rosario González, a fin de intentar ser escuchados y convertirse en un grupo de contrapeso dentro de la estructura gubernamental.

:Que lo anterior es visto por muchos militantes del panismo en la zona sur como en Ciudad Victoria como un grupo que nada más busca crear conflicto y división, a proponer ideas al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Lo anterior ya se le reportó al presidente del partido en el estado Francisco Elizondo y causó enojo, ya que no hace más de un mes vino a platicar con ellos y exigirles trabajar por el proyecto sexenal en lugar de estar peleándose. Por cierto, algunas reuniones se han dado en horas de trabajo.

:Que sin la presencia de dirigentes del Comité Directivo Estatal, este viernes se hizo la ratificación de Eulogio Sánchez de la Rosa como líder del PRI en Altamira, que se hizo en un pequeño salón, pero que contó con la asistencia de Griselda Carrillo, Carlos González Toral y Esteban de la Portilla, de quienes se menciona caerá la candidatura a la alcaldía como pelear con la propuesta en Ciudad Madero para la diputación federal.

:Que esta ocasión no acudió Sergio Guajardo Maldonado, ni tampoco se dieron cita los otros titulares de comité en Tampico (José Antonio Marín) y Madero (Elvia Bayardo), aunque la figura de peso fue el diputado federal Édgar Melhem Salinas, quien además de estar en la ubre industrial tuvo reuniones con priistas en Aldama, acompañado del alcalde Faisal Smer.