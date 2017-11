SE DICE EN LA GRILLA

:Que la llegada del capitán Jaime García Cárdenas a la Dirección de Tránsito de Tampico generó mucha expectación durante la sesión de Cabildo de este jueves, al grado que toda la comuna estuvo presente, cuando en ocasiones anteriores hubo ausencias de varios miembros, justificadas ante la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra. Incluso, hubo quienes de inmediato le pidieron a nuevo titular una reunión para evaluar la corporación.

:Que entre los que levantaron la mano para exigirle ese encuentro fueron José Antonio Heredia, Néstor Luna y América Sandoval, a lo que el capitán respondió en plena sesión que “cuando gusten”. Eso sí, la formalidad que se tuvo en Presidencia Municipal cambió por completo en las oficinas de la corporación, donde la mayor parte de los ediles fueron a la presentación con todos los elementos y por supuesto, no faltaron las selfies y fotos del recuerdo.

:Que Miguel Ángel SantiagoCristóbal ya se sentía muy seguro de continuar dentro del Ayuntamiento de Tampico desde hace varias días, ya que no solo le habían notificado que jamás se le comprobó irregularidad alguna en la Dirección de Tránsito, sino que le estaban preparado todo para ponerse a trabajar en Protección Civil, razón por la que estuvo asistiendo a la Presidencia Municipal con mayor frecuencia en esta semana.

:Que la petición que hizo la dirigencia nacional de Morena a todos los estados, incluyendo Tamaulipas, es tener cuanto antes las encuestas aplicadas y a los coordinadores de Organización para el próximo 20 de noviembre, fecha en la que Andrés Manuel López Obrador los reunirá en un mitin a celebrarse en la Ciudad de México, que para términos prácticos, será el lanzamiento de sus aspirantes a cargos públicos para la elección del 2018.

:Que esto es el motivo suficiente por el que todos los aspirantes como los militantes están trabajando duro, tomando en cuenta que existen amplios favoritos para municipios, distritos y a nivel estatal. El objetivo es que la próxima semana se conozcan a los elegidos, aún sin fecha real para realizar el esperado sondeo, anunciarlos a la ciudadanía y alistar maletas para el viaje a la capital de la República Mexicana para presentarse con el muy probable candidato presidencial.

:Que según el regidor de Altamira Quirino Cruz Morán, esas malas lenguas que circulan por redes sociales se están encargando de acusarlo por “cosas que no son ciertas”, como ser beneficiado por Comapa Altamira, cuya gerencia está a cargo de Jaime Rafael Ramírez, para contratos a su empresa. Lo que no entiende es de dónde vienen esos ataques, aunque conociendo cómo se han manejado tradicionalmente las cosas dentro de Acción Nacional en la urbe industrial (situación muy común en otros municipios tamaulipecos), no descarta que sea fuego amigo.