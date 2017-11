SE DICE EN LA GRILLA

:Que se notó la ausencia de Baltazar Hinojosa Ochoa y Esther Camargo en la reunión de los diputados federales tamaulipecos con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para cerrar filas en torno al presupuesto de egresos del 2018 que se cabildea en San Lázaro, encuentro al que sí acudieron los priistas Edgar Melhem, Alejandro Guevara, Esdras Romero, Yahleel Abdala, Miguel González Salum, Monserrat Arcos y Pedro Coronado. Paloma Guillén adelantó al mandatario su inasistencia al tener un encuentro con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong,

:Que entre los legisladores de oposición al gobierno panista, el único ausente fue Gustavo Cárdenas de Movimiento Ciudadano, ¿y así quiere trabajar con el PAN en el Frente Ciudadano? En cambio, pasaron lista de presente Abdíes Pineda de Encuentro Social, Mariano Lara de Nueva Alianza y desde luego los albiazules Elva Valles y César García.

:Que a José Manuel Haces Zorrilla ahora le tocó estar del otro lado de la barrera y tiene que lidiar con los toros. Y es que la situación en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Tampico empieza a hacer crisis, esperándose que la secretaria del Trabajo Estela Chavira se ocupe del tema y provea lo necesario para que la dependencia retome su marcha.

:Que la sesión de Cabildo programada para esta mañana en Tampico, cuya previa se estuvo manejando que no habría puntos relevantes, finalmente se logró colar para su discusión y aprobación la designación del nuevo delegado de Tránsito en el puerto, un marino en retiro, mismo que estará presente en la reunión con la alcaldesa Magda Peraza, regidores y síndicos, y de tener el visto bueno se le tomará protesta y hará un recorrido por sus nuevas oficinas.

:Que la oficina que hace unas semanas abrió en Altamira Margarita Zavala, como parte de la Fundación “Yo x México”, ya tiene semanas cerrada. Se habla que tras la salida de la esposa del expresidente Felipe Calderón del PAN, y la amenaza a varios militantes y funcionarios municipales como estatales sobre apoyar a la ahora candidata independiente, generó que el espacio esté en el olvido. Hay que recordar que uno de los involucrados fue el ahora director de la Universidad Tecnológica Isaac Rebaj.

:Que la dirigencia tamaulipeca del Partido Verde no se pierden los eventos donde están involucrados los candidatos para el Comité Nacional, donde se menciona que la preferencia de Patricio King y su gente está inclinada hacia el senador Carlos Puente. El asunto de aducir va no solo en saber quién tomará las riendas, sino en plantearle los diversos escenarios que hay en el estado para definir en qué lugares se irá con el PAN, en cuáles con el PRI y en dónde se la van a jugar solos. Mientras tanto, ambos frentes no descartan tenerlos como aliados en el 2018.