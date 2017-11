SE DICE EN LA GRILLA

:Que en el arranque de obras de los pasos a desnivel en Tampico y Madero, el gobernador dijo sentirse del sur de Tamaulipas y que los del norte se encelaban mucho. “Bueno, es que me siento del sur porque me tratan muy bien y porque me identifico mucho con ustedes; si hay alguien que tiene identidad y sentido de pertenencia son las familias del sur de Tamaulipas”, comentó Francisco García Cabeza de Vaca, quien también reconoció que Miramar es la mejor playa de Tamaulipas y aseguró que el sur está destinado a convertirse en la zona logística más importante del noreste del país.

:Que García Cabeza de Vaca pidió comprensión de la gente ante las molestias que generarán los trabajos, los cuales van para largo, porque se harán, dijo, sin presiones de tiempo o de calendarios político electorales. En su visita también envió un mensaje claro al reiterar que no habrá impunidad contra quienes se adueñaron de bienes públicos, lo que sin duda puso a temblar a más de uno. En el tema de la seguridad, comentó que la palabra paciencia ya no cabe y a él también se le agotó, pero pidió confianza y no dudar de que se avanza en esa vía.

:Que además de los alcaldes de la zona conurbada, uno de los secretarios que acompañó al mandatario de Tamaulipas en el escenario principal del evento realizado sobre la Avenida Hidalgo fue el panista tampiqueño Jesús Nader, titular de Administración en la entidad, quien siempre es invitado a los eventos del gobernador en la ciudad.

:Que previo al evento, los que la pasaron mal fueron los regidores y directores del Ayuntamiento de Tampico, ya que no les permitieron sentarse en las primeras filas, al grado que muchos se fueron más allá de la cuarta hilera. Solo unos cuantos como los panistas Tere Sosa, Lizbeth García y José Antonio Heredia agarraron un lugar preferencial pues llegaron temprano. Incluso, al titular de Atención a la Juventud, Rodrigo Azcárraga, le tocó más retirado y acompañado por lideresas de colonos de Tampico y Ciudad Madero, muy lejano de cualquier compañero.

:Que ya casi cumpliendo un año en la Dirección del Itavu en Tampico y Uriel Chávez sigue sin saber lo que está pasando en su dependencia, pues en temas referentes a vivienda en el puerto dijo no tener datos. Eso sí, cada vez que hay gira del Gobierno del Estado por la zona sur, sin importar el municipio, es de los primeros que se apuntan, como otros servidores públicos estatales que si bien tienen muchos pendientes, se dan un pequeño espacio para hacerse presentes con el gobernador. Total, la chamba puede esperar.

:Que hoy tomará el cargo como presidente del PRI en Tampico José Antonio Marín y mientras la sorpresa es que la regidora Sofía Sandoval será nombrada secretaria General, ya se les está avisando a militantes y líderes de partido acudan al acto que se desarrollará por la mañana en la Laguna del Carpintero; y a manera de que sea multitudinario, como en los viejos tiempos, a través de mensajes a sus celulares les están exigiendo “llevar dos personas más”.