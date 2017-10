SE DICE EN LA GRILLA

:Que mientras algunos panistas sin chamba están más ocupados en exigir su rebanada de poder solo porque ahora son gobierno en Tamaulipas, otros, desde la función pública, lo están en pelear lo que dicen merecer aunque los últimos resultados señalen lo contrario. El momento que vive la entidad y sobre todo el esfuerzo que se está haciendo por recuperar el orden, demandan la acción sin distingo en una gran alianza en la que tienen cabida todos, como sucedió hace poco más de un año para lograr la anhelada alternancia, que el año próximo buscará consolidarse, con la misma fórmula.

:Que ayer en la ciudad se vivió una de las sesiones de Cabildo más largas en la administración de Magdalena Peraza Guerra, donde el tema principal fue la revisión de la Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio 2018, que generó muchas preguntas entre los regidores, principalmente los panistas Tere Sosa y Lizbeth García, así como Néstor Luna de Movimiento Ciudadano y América Sandoval del PRD, al grado que tuvo que abstenerse de votar por la propuesta ya que no había tenido tiempo de leerla. “Gracias, que le vaya bien, buen día”, le dijo la alcaldesa con ironía.

:Que por cierto, Tere Sosa salió a cuestionar por qué arrancó hasta estas fechas la obra del túnel (o paso deprimido) que se construirá sobre la Avenida Hidalgo a la la altura de la Calzada San Pedro, ya que los tiempos en que se desarrollará, consideró, son tardíos. Algunos se quedaron extrañados de su inconformidad, ya que la edil panista se lo quiso recalcar a Magda Peraza, cuando el proyecto es patrocinado y diseñado por el Gobierno del Estado. En este caso, la pregunta tendría que hacerse a la secretaria de Obras Públicas Cecilia del Alto.

:Que en Altamira, el apogeo en Morena por elegir a su coordinador de Organización Municipal levanta muchas sospechas en torno a la figura de Armando Martínez, pues al “prieto” le sigue saliendo gente que lo está respaldando para conseguir no solo ganar la encuesta, sino la candidatura a la presidencia municipal en el 2018. El trascendido va tomando más fuerza, de que por debajo del agua cuenta con un apoyo muy especial, que más que fortalecerlo simplemente lo perjudicará en sus intenciones.

:Que al expriista no solo lo acompaña Armando Vera, el controvertido constructor y quien buscó la gubernatura por el PT, sino que se habla de un “incentivo muy especial” que recibe de priistas como Griselda Carrillo, Genaro de la Portilla y Carlos González, para no solo salir ganador, sino debilitar al partido que dirige Andrés Manuel López Obrador, tema que gente como Nancy Ruiz y Úrsula Mojica Obrador, señalan, saben que se está gestando pero se hacen de la vista gorda. La realidad es que, por la urbe industrial, no se le ve claro un gallo que represente a la izquierda.