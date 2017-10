SE DICE EN LA GRILLA

:Que la senadora tamaulipeca Sandra Luz García Guajardo fue de las primeras en plantarse en la toma de tribuna el martes pasado, en la trifulca legislativa en el Senado, derivada del procedimiento para objetar la remoción de Santiago Nieto como titular de la Fepade, en donde el PRI quiere una votación secreta y el PAN, PRD, PT y Morena votación abierta. Por cierto, en días pasados, tanto García Guajardo como Andrea García exigieron seguridad y certeza para las mujeres que usan aplicaciones como Uber y Cabify, de las que también son usuarias. Valdría la pena que también se interesaran sobre las nulas condiciones de seguridad en que usan taxis sus paisanas tamaulipecas.

:Que el tema de Protección Civil Regional parece más bien un caso de grilla barata y no de una auténtica inconformidad del personal, tan es así que el caso se empezó a ventilar primero en la Secretaría General de Gobierno y no directamente en la Contraloría Gubernamental, por lo que probablemente César Verástegui ya detectó que hay mano negra en la situación, o más bien, mano tricolor, pues hasta enviados de Humberto Valdez Richaud salieron a relucir, en contubernio con Eduardo Rodríguez Echavarría y Luis Turrubiates, este último, quien está ahora como encargado de la dependencia, y que, según se dice, podrían enfrentar una contrademanda.

:Que quien reapareció tras varias semanas ausente en el Congreso de Tamaulipas fue la diputada local Susana Hernández Flores, quien según dijo Carlos García, presidente de la Junta de Coordinación Política, había justificado sus inasistencias en las anteriores sesiones, aunque sin esclarecer los motivos por los que no acudió la priista. Lo que se supo es que Susana estuvo al pendiente de todo lo que sucedía con su hermano Eugenio, preso en el penal de Ciudad Victoria desde inicios de este mes, por lo que se concedió estar junto al exgobernador.

:Que la salida de Azael Portillo del Partido Verde, y el acercamiento que tiene con el alcalde Andrés Zorrilla Moreno, vislumbra un escenario en Ciudad Madero donde pueda tener el respaldo para ser parte de la planilla del PAN para el 2018, o bien prepararse de cara al 2019 cuando se haga la votación para la diputación local. Se maneja que en diciembre sería la ocasión en que se le vea ya integrado con los azules, exactamente con el proceso electoral en un punto clave.

:Que este movimiento que se está fraguando y que muchos no descartan se vaya a dar, puso a pensar a muchos de los miembros de la comuna en la urbe petrolera, quienes se veían seguros de ser considerados para ambas elecciones; pero la mayoría de los ediles panistas, si no es que todos, no han dado el ancho, unos metidos en polémicas, en tanto que otros más simplemente asistiendo y simulando que trabajan.