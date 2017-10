SE DICE EN LA GRILLA

:Que el pasado viernes hubo una reunión privada en el salón Guayalejo del Posada de Tampico con el líder estatal del PAN Francisco Elizondo, donde la regidora albiazul Tere Sosa se lanzó contra Miguel Gómez, pues según dijo, no avisa de los eventos del gobernador, reclamo que fue apoyado por Fernando Cantú, jefe de la Oficina de Enlace del Servicio Nacional de Empleo y Luis Alonso Mejía, titular de la Oficina Fiscal porteña. Por cierto, no todos los panistas con cargos públicos en el gobierno estatal fueron invitados al selecto encuentro, donde también se hallaba el gerente de la Comapa Adolfo Cabal, pero no Germán Pacheco ni Hilda Gómez, quienes, en cambio sí fueron invitados al evento grande, es decir al foro.

:Que esta semana se marcará por la decisión del diputado local Humberto Rangel, quien se prevé que el miércoles anuncie que se convertirá en legislador independiente, por lo que el Partido Verde no contará con un escaño en el Congreso de Tamaulipas; pero previo a esto, este día hará lo mismo Azael Portillo Alejo, quien hará un evento en un salón social en Ciudad Madero, donde también hará oficial su renuncia a la institución política. Ya se dio algo parecido en El Mante con Marco Ávalos, quien dejó acéfalo el Comité local, y tanto en el caso del regidor en el municipio cañero como en la urbe petrolera, se habla de simpatizantes que los seguirán.

:Que la situación que se está dando en la Dirección de Tránsito en Tampico deja que la relación de la regidora del PRD América Sandoval con sus compañeros tanto en el Cabildo como con funcionarios de primer nivel sea más cordial, cuando hace unos meses era totalmente distinta. Esto se pudo ver con su presencia en los últimos eventos oficiales que ha encabezado la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, donde no solo acude sino que platica y sonríe. Se habla que el haber sido tomada en cuenta sobre la denuncia en dicha área ha sido la causante.

:Que tan es así ese ambiente amable que se ve entre los servidores públicos porteños que la mayoría estuvieron en la inauguración del nuevo restaurante sobre la Avenida Universidad. Dentro de la ceremonia, un sacerdote se encargó de dar la bendición del local, regando agua bendita en toda la instalación, tocándole también a los invitados y comensales. Al pasar por las mesas donde ya esperaban su comida los regidores, Magda Peraza le pidió al padre aventarles el líquido, “sobre todo a América; a ella échele más, que le hace falta”, lo que causó muchas risas.

:Que en caso de no ser aceptados, la alternativa final que contemplan algunos suspirantes para competir en el 2018 es irse a Encuentro Social, aún y cuando el líder estatal Rigoberto Rodríguez sostiene que se la jugarán con jóvenes, pero afirman ya hubo uno que otro acercamiento.