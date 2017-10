SE DICE EN LA GRILLA

:Que la comparecencia del secretario de Educación Héctor Escobar se estaba saliendo de control, hasta que al parecer, recibió un mensaje donde le decían que tenía que guardar la calma. Y es que el matamorense dijo en tribuna que las intervenciones de algunos diputados tenían sesgos, los quiso regañar diciendo que en vez de criticar sumaran esfuerzos, negó haber presumido logros y se enojó porque le hablaron mal de un colaborador extranjero, al que defendió diciendo que es un pedagogo que tiene 25 años de ser mexicano.

:Que la diputada del PRI Copitzi Hernández lo mismo señaló el subejercicio de recursos del programa Escuelas al 100, que el mal trato que supuestamente les dan a los maestros, dejando a algunos sin pago por cuestiones burocráticas. A los cuestionamientos de la legisladora se sumó Óscar Ramos del Panal, quien dijo al secretario “no te lleves la idea de que es una crítica destructiva; quien dirige los destinos de la Secretaría eres tú, quien debe estar en todo eres tú, no se vale que no estés enterado de lo que se está haciendo en infraestructura educativa, aquí olvidémonos de colores”. Y es que Escobar argumentaba que algunos datos que le preguntaron no era de su competencia, sino del ITIFE.

:Que el presunto destape del exregidor panista en Tampico Lamberto González de la Maza ha activado más a los militantes azules en el puerto, a manera de contrarrestar las intenciones del esposo de la edil Lizbeth García, quien anunció ir por la candidatura a la Presidencia Municipal. Se habla que el acuerdo está casi por definirse para ir proponiendo a un aspirante en la elección del 2018 que no sea de Acción Nacional, por lo que están comenzando a ver a personajes del ramo empresarial para que acepten la invitación y compitan.

:Que mientras este grupo de connotados miembros amarran esta opción para salir a buscar a su candidato, otros ven a Lamberto jugando para otro cargo, que en este caso es ir por la primera posición en la planilla, y con ello garantizar un puesto en el siguiente Cabildo porteño, dependiendo de cuál sea el resultado de los comicios del siguiente año. Hay que recordar que tanto él, como su hermano César, han estado en varias administraciones como parte de la próxima Comuna.

:Que Armando Vera causó controversia en redes sociales al publicar su felicitación al exgobernador Eugenio Hernández Flores por su cumpleaños, el cual recordó con mucho cariño. El empresario constructor y quien dice estar dentro del PT (aunque se la pasa apoyando al “prieto” Armando Martínez) fue uno de los beneficiados durante la gestión del priista en diversas obras realizadas en Altamira. A ver qué opinan al respecto los militantes de Morena, que ya le llevarán el reporte a Andrés Manuel López Obrador.