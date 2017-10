SE DICE EN LA GRILLA

:Que vaya regalo de cumpleaños que recibió ayer el exgobernador Eugenio Hernández Flores, al filtrarse que hay una orden de detención provisional con fines de extradición a los Estados Unidos, lo que complica diametralmente su situación jurídica y pone a prueba la habilidad de su cuerpo de abogados para enfrentar el difícil momento procesal, donde su cliente parece llevar todo en contra.

:Que mucha chamba están teniendo los abogados con eso de las detenciones de exfuncionarios públicos, y como parte del momento inédito que se está viviendo, ayer fueron puestos a disposición de un juez quien fuera titular de Obras Públicas en la pasada administración municipal de Tampico José Fernández y el subdirector de Planeación y Desarrollo Urbano Eduardo Camacho, acusados de usurpación de funciones y encubrimiento, tras haber permitido la construcción de las torres Vela bajo condiciones irregulares, de acuerdo con la denuncia de Alicia Barocio. Quedaron libres, pero siguen sujetos a proceso.

:Que el priismo de Tampico ya espera la renovación del Comité Municipal, donde Gina Barrios le estará dando la estafeta a José Antonio Marín, quien de todos los militantes fue el único que levantó la mano para hacerse cargo del partido en el puerto. Mientras la actual líder tricolor está cerrando los últimos pendientes para dejar su puesto, se habla que su relevo ya anda operando tanto en reuniones con los jefes de las organizaciones como con algunos ediles de la actual administración de Magdalena Peraza Guerra, para ver con quiénes contará de cara a la elección del 2018.

:Que los regidores porteños no se quisieron quedar atrás y terminaron participando en la carrera de meseros que el gremio celebró ayer como parte de su festejo anual. Todo lo inició la alcaldesa Magda Peraza al decirles que entraran en la contienda, por lo que Lizbeth García, Claudia Moctezuma, Silvia Guzmán, Sofía Sandoval, José Antonio Heredia, José Luis Ornelas, Rodolfo Pizarro y Pedro Monsiváis tomaron una charola con un refresco más vasos de agua y participaron. No faltó quien comentó que al terminar su gestión se pueden dedicar a dicha actividad, aunque no todos los hicieron tan bien como para ganar su propina.

:Que por cierto, muy pocos partidos políticos, así como quienes ocupan cargos públicos en dependencias municipales, estatales y federales, hicieron referencia al aniversario por el voto de la mujer en México, el cual se conmemoró este martes. Salvó un pequeño evento en Tampico, todas aquellas que están en la función pública no se les vio aunque sea unas cuantas palabras de la efeméride, tomando en cuenta que hoy en día en Tamaulipas están ocupando escaños importantes en el Senado, la Cámara de Diputados, el Congreso del Estado, las secretarías de la entidad, alcaldías, direcciones y en el Cabildo.