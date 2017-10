SE DICE EN LA GRILLA

:Que el alcalde de Ciudad Madero Andrés Zorrilla continúa dando muestras que ordenar un municipio en cuanto a trámites, licencias y permisos no necesariamente es un tema de interés político, sino de compromiso de que la ley se cumpla de manera equitativa y sin distingos, sobre todo en un municipio en el que durante años estuvo liberado de esta cultura de legalidad.

:Que debido a lo anterior, de acuerdo con lo que ha dicho el propio presidente municipal, no solamente alinea a la urbe en un proyecto de ciudad ordenada y con certidumbre jurídica; también la hace compaginar con una política trazada por el propio gobierno estatal en ese sentido.

:Que Germán Pacheco Díaz estaría haciendo a un lado una buena posición como la dirección de Itife, donde maneja presupuestos millonarios, por ser nuevamente candidato a la alcaldía de Tampico el próximo año, ya que dicen los panistas que “tiene sed” de la buena, de tener una revancha en las urnas, ya que en las más recientes elecciones perdió con la maestra Magdalena Peraza Guerra. Que la posibilidad de que sea el candidato es alta, ya que es una de las personas de confianza de quien toma las decisiones políticas en la entidad.

:Que hoy en el Ayuntamiento de Tampico se llevará a cabo una reunión privada entre la secretaria de Obras Públicas de Tamaulipas, Cecilia del Alto y Magdalena Peraza Guerra, para evaluar el avance de la obra de los mercados municipales. Es la segunda reunión sobre el tema en un periodo de dos semanas que se efectúa en el puerto, ya que tienen vigilado muy de cerca el desempeño de la constructora MADA.

:Que el ex director de Atención a la Juventud en Ciudad Madero Roberto Enrique Morales Melgoza, quien anteriormente fue removido de su cargo y enviado a Deportes tras la denuncia de los empleados quienes lo acusaron de quedarse con lo que no es suyo, así como dirigirse con prepotencia e insultos hacia ellos, ya fue dado de baja por el Ayuntamiento, por lo que se le vio en la oficina de Recursos Humanos tratando de resolver su problema, aunque ya nada pudo hacer. Por último no le restó más que aceptar su destino y pidió que con que se le pagara lo justo se iba del municipio. Dicen por ahí que, quien obra mal...

:Que el contralor de Altamira, el panista Francisco Javier Ortiz, dicen está en la mira de varios, pues aseguran que anda acomodando gente de su confianza en algunas direcciones para poder meter mano. ¿Con qué intenciones? No se sabe, pero hay una serie de suposiciones en el Ayuntamiento en torno a lo que anda haciendo el funcionario de la mano de otro servidor público.

:Que entre priistas trasciende como el secreto mejor guardado la ubicación del lugar en donde realizarán una reunión los senadores José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa en Pánuco, quienes vendrían a poner orden entre militantes y presumiblemente a determinarles que será el candidato a gobernador el primero de los legisladores mencionados.

El motivo de no revelar la ubicación, se dice, es que temen que les “revienten” la reunión grupos que serán relegados e incluso posibles infiltrados.