SE DICE EN LA GRILLA

:Que quienes participaron en la trifulca del martes en la Cámara de Diputados fueron las tamaulipecas Montserrat Arcos y Yahleel Abdala, quienes subieron a tribuna para ayudar a sostener una manta con la foto de los líderes de Morena, PAN y PRD -Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales- y la leyenda “Se busca”, en alusión a que no han cumplido el compromiso de renunciar a las prerrogativas del INE para apoyar a los damnificados por los sismos. Mientras tanto, se desconoce si en Madero y Nuevo Laredo las damas también están al tanto de las afectaciones por inundaciones.

:Que en la comparecencia ante el Congreso del Estado de la secretaria de Salud, Gloria Molina, la funcionaria estatal no se despeinó ni un cabello. Y es que el único diputado que cuestionó los resultados de la dependencia a su cargo fue el priista Anto Tovar, al señalar que en Tamaulipas han aumentado las enfermedades transmitidas por vectores como dengue, chikungunya y zika; pero no contaba con la astucia de la panista Beda Leticia Hernández, quien la defendió a capa y espada diciendo que eso no era culpa de la persona al frente de la secretaría, sino del propio estado de Tamaulipas, por ser un estado endémico. “Bendita ignorancia” recriminó a Anto la legisladora, en un exceso de servilismo legislativo.

:Que la conferencia magistral que se realizó por la parte dentro del Foro Tamaulipas Emprende 2017 causó muchos tumultos al momento en que llegó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa Mariana Gómez de García, siendo los secretarios Carlos W. Talancón, María Isabel Gómez y Raúl Ruiz Villegas, más los alcaldes Magdalena Peraza Guerra, Alma Laura Amparán y Andrés Zorrilla, quienes lograron acomodarse en primera fila donde ya se instalaba el exboxeador profesional Ricardo “Finito” López, quien daría la charla ante asistentes y jóvenes.

:Que por cierto, el lleno que se dio en el Salón Carpintero de la Expo Tampico dejó sin asientos a varios regidores del Ayuntamiento porteño como Aureliana Núñez, Lizbeth García, José Luis Ornelas y Abel López, así como al titular de Desarrollo Económico Onésimo Molina y su homólogo de Altamira Ítalo Tájer, sin dejar de mencionar a los representantes del sector empresarial Eduardo Manzur del CIEST, Arturo Narro Villaseñor de Coparmex, al igual que Jesús Abud Saldívar de la CMIC.

:Que el gobernador recorrió cada uno de los stands instalados en este foro, lo que generó que algunos funcionarios hicieron una pausa para irse a sentar y esperar la salida del gobernador; tal fue el caso de las alcaldesas Magdalena Peraza y Alma Laura Amparán, pues hasta se echaron un café y platicaron por casi más de una hora, así como parte de sus respectivos equipos de trabajo.