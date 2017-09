SE DICE EN LA GRILLA

:Que a diferencia de los informes priistas, donde los ex gobernadores estaban siempre en primera fila como invitados de honor, esta vez no fueron requeridos, pero sí se hizo alusión de su mandato, pues Francisco García Cabeza de Vaca dijo que hay investigaciones abiertas por actos de corrupción descubiertos a su llegada al Palacio estatal.

:Que ha trascendido que las carpetas de investigación involucran a Egidio Torre Cantú pero también a Eugenio Hernández. ¿Será que en el segundo informe, en septiembre de 2018, ya se presuman acciones emprendidas contra ex funcionarios que se enriquecieron con recursos públicos al amparo del poder político?

:Que los gobernadores vecinos, Miguel Yunes (PAN) de Veracruz, Jaime Rodríguez (Independiente) de Nuevo León, Juan Manuel Carreras (PRI) de San Luis Potosí y Omar Fayad (PRI) de Hidalgo, no contribuyen a hacer región, pues no se presentaron al informe de su homólogo tamaulipeco, como sí lo hicieron los de Baja California Sur, Durango, Nayarit y Quintana Roo, Carlos Mendoza, José Aispuro, Antonio Echevarría y Carlos Joaquín González, quienes no le quedaron mal a su compañero de partido.

:Que al no ver mucho futuro en Morena, ahora Erasmo González Robledo está buscando acomodo nada más y nada menos que en el Frente Ciudadano por México, que conforman el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Ni la postergación de la encuesta, donde pelea la coordinación municipal en Ciudad Madero de Morena, le ayuda para ganar adeptos, por lo que anda coqueteando en otros lados pese a tener un acuerdo de palabra con Úrsula Obrador, y sobre todo uno firmado con Andrés Manuel López Obrador.

:Que hablando de Erasmo, quien fue su coordinador de campaña hace 4 años y muy buen amigo, Gabriel Guerra, lo está postulando Esdras Romero para ser el dirigente del PRI maderense, aún y cuando trasciende de haberle “rasurado” al exgobernador de San Luis Potosí Fernando Toranzo un recurso para el área de la Salud, saliendo mal de aquellos lugares.

:Que desde este jueves comenzaron las reuniones del PRI en Altamira, lo cual ha dado paso a que Griselda Carrillo y Carlos González Toral hicieran las paces, algo que se constató en el evento y en la que tuvieron que ver dos exalcaldes, Genaro de la Portilla y Delia Calles, por lo que están trabajando juntos en fortalecer al tricolor de cara al proceso electoral del 2018.

:Que sin embargo, otras voces en la tierra de Cuco Sánchez apuntan a este grupo como los promotores del “prieto” Armando Martínez para ir por la candidatura a la presidencia municipal vía Morena, recordando que fue hace más de una año coordinador de la campaña de Griselda. Así se va tejiendo la ayuda para el aspirante quien también tiene como padrino a Armando Vera, ex candidato a gobernador de lo que una vez fue el PT.