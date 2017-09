SE DICE EN LA GRILLA

:Que el dirigente de la sección 3 del sindicato petrolero en Altamira, Juan Silva Villanueva, reunió víveres entre sus agremiados para llevar apoyo a los damnificados por el temblor del 19 de septiembre; sin embargo, en lugar de mandar la ayuda directamente hasta su destino o canalizarla a través de algún organismo o agrupación apartidista, la entregó al comité municipal del PRI, de donde se destinará a las familias afectadas, afirmó Eulogio Sánchez de la Rosa. Y no es que se dude de este último, pero ¿para qué politizar el donativo? Hoy más que nunca está claro que la sociedad no necesita de partidos ni de autoridades.









:Que luego de que el dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza propone desaparecer los plurinominales, hay morbo por ver la cara que pusieron políticos tamaulipecos como Marco Bernal y Baltazar Hinojosa, quienes, al parecer, apuestan por esa vía para obtener un escaño en el Senado de la República en el 2018. Y es que en medio de la lamentable politización del sismo de la semana pasada, ya el priismo tamaulipeco tiene miedo cada vez que su líder nacional sale a escena.









:Que quien no está dispuesta en donar parte de su sueldo como apoyo a damnificados del temblor de la semana pasada en el centro del país fue la regidora de Morena Irma Fraga, pues afirma ya no le alcanza pues destina la mitad de su salario en la comuna de Tampico al partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Eso sí, dice que con la labor en los centros de acopio es suficiente para colaborar, es decir, dar en especie. Mientras tanto, los petroleros de la Sección 33 no están contentos con Ana María Herrera y Rodolfo Pizarro, por el descuento de un día de sueldo para ayudar por el sismo sin consultarlo.









:Que se habla que el quemón que le dieron a Felipe Jiménez frente a Sergio Guajardo Maldonado en la reunión que hubo con priistas maderenses la semana pasada, fue la principal causa por la que renunció como dirigente municipal del tricolor en Ciudad Madero. Los líderes de colonos lo acusaron frente al líder estatal de ser causante de la derrota hace un año, del poco acercamiento con los habitantes, de cerrarles el paso cuando buscaron a exalcaldes y muchas cosas más en el manejo del Comité local.









:Que por este motivo, Felipe prefirió hacerse a un lado antes de someterse al proceso de renovación de la mesa directiva, pues señalan ya no iba a aguantar más regaños. Pero no solo esto sucedió. Resulta que posteriormente Guajardo Maldonado convocó a otro encuentro pero con la clase del PRI en la urbe petrolera, con las figuras relevantes, el cual desairó el diputado federal Esdras Romero Vega quien no solo plantó a Sergio, sino también a uno de los aspirantes a la candidatura a alcalde, Jaime Turrubiates Solís.