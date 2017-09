SE DICE EN LA GRILLA

:Que ni los movimientos telúricos detienen los saltos de los chapulines políticos, ahora fue Ernesto de la Portilla, quien luego de buscar una diputación por el PT se afilió a Encuentro Social en Altamira, a donde va con la promesa de ser candidato a alcalde en 2018. El dirigente del PES, Rigoberto Rodríguez Rangel le abrió la puerta, esperando que el apellido le atraiga votos en ese municipio, donde les hacen falta simpatías. Cabe mencionar que el sobrino de Juan Genaro de la Portilla fue priista y para nadie es un secreto que también ha coqueteado con Morena, PRD y Movimiento Ciudadano.

:Que a quien al parecer ya le anda por regresar al periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado, y lucirse en el pleno es al diputado Ciro Hernández, ya que echará toda la carne al asador buscando ser tomado en cuenta para el 2018, quiere ser alcalde aunque ya de perdido diputado federal, aunque va a estar complicado que le den una u otra postulación.

:Que muchos de los militantes panistas en Tampico siguen muy molestos con el Comité Municipal a cargo de Rosario González, pues aseguran está más enfocada en seguir metiendo a sus amistades en puestos importantes en la Oficina Fiscal, el Fondo Tamaulipas y la Comapa, así como en abrirle las puertas a todo aquel que quiera ser aspirante a un cargo público en el 2018.

:Que mientras esto pasa, Charo no se está enfocando en temas de mayor relevancia y que para los seguidores activos y adherentes de Acción Nacional es fundamental, recuperar el número de militantes que en los últimos años ha caído. Aseguran que de cada 10 que había hace más de una década ahora son 4, y con estas acciones de su líder municipal, el número puede ir bajando, al grado que amenazan con pedir a gritos la presencia de Francisco Elizondo.

:Que en un video, un grupo de panistas defienden su dirigente Esther Lozano sobre su actuar en el festejo por el aniversario 78 del partido hace unos días en Ciudad Madero por la presencia de personas que no pertenecen al partido, algo que no gustó. Eso sí, lo que no constatan fue la queja recurrente de la mayoría de padres de familia que acudieron al acto, por los altos decibeles de sonido que molestaron a los menores de edad, aun y cuando se pidió bajarle al volumen, pero se hicieron los sordos. Irónico.

:Que en los cambios que se dieron en el Partido Verde, le están apostando a meter más acercamiento con las colonias en Ciudad Madero, misión que el líder estatal Patricio King y el secretario Técnico Jesús González Macías le han encomendado a José Luis Hinojosa, nombrado como el nuevo coordinador del Comité Municipal. La tarea para el también regidor es tener presencia con la ciudadanía de la urbe petrolera, tanto con la ayuda en el tema de medio ambiente sino además con actividades sociales.