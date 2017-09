SE DICE EN LA GRILLA

:Que después de que a un diputado del PAN le llovieron críticas por llevar los logotipos de su partido a las labores en apoyo a damnificados en Atizapán, Estado de México, legisladores tamaulipecos se abstuvieron de hacer promoción a su persona a costa de la tragedia. Por ejemplo, Esdras Romero, Yahleel Abdala y Esther Camargo se limitaron al llamado para acudir a los centros de acopio y apelar a la unidad y la oración.

:Que la diputada plurinominal de Madero Montserrat Arcos dio a conocer a través de varias fotografías que se tomó la noche del martes -donde se le observa con un tapabocas y los puños levantados- que se encontraba apoyando los trabajos de remoción de escombros. Alguien le hizo la observación de que no era momento para fotos personales cuando el país vive tan dolorosos tiempos.

:Que los diputados locales optaron por poner su propio centro de acopio, en vez de donar por lo menos un día de sueldo en apoyo a los damnificados por el sismo del martes. En la sesión de la diputación permanente se acordó instalar dicho centro, con lo cual se quedan cortos, cortísimos en términos de solidaridad con nuestros hermanos.

:Que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca no se guardó nada con los estudiantes de la UAT Campus Zona Sur, a quienes visitó ayer junto con el rector Enrique Etienne Pérez del Río e integrantes de su gabinete, al grado que les dio su teléfono personal para que de ahí les reporten todo lo que vean fuera del plantel, “pero no me manden videos o imágenes chistosas, para eso no es”, les advirtió.

:Que por cierto, la presencia del mandatario estatal también derivó en que colaboradores como Cecilia del Alto de Obras Públicas como Gilberto Estrella de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, acompañaran a la alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza Guerra a la inauguración de dos proyectos de infraestructura, uno en la Borreguera y otro más en la Martock.

:Que todo le salió muy bien al personal del Hospital Carlos Canseco de Tampico que participaron en el simulacro como parte del Día Nacional de Protección Civil el pasado martes. En orden y con calma salieron del nosocomio personal administrativo, tanto intendentes como doctores y enfermeras, todos bien contentos por haber cumplido. Solo les faltó un pequeño pero no por ello menos importante punto: involucrar a los pacientes que se quedaron al interior… y solos.

:Que aunque Azael Portillo lo ven fuera del Partido Verde, que se menciona podría consolidarse este viernes en la Asamblea Estatal, hay quienes ven que la ruptura con la dirigencia no es lo más conveniente para ambas partes, pues el activo que el maderense ha puesto no es para nada despreciable, es decir, el personal del Sindicato de Trabajadores en Ciudad Madero. Votos son votos, aseguran.