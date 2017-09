SE DICE EN LA GRILLA

:Que del sismo registrado ayer en la Ciudad de México y otros estados, dieron testimonio en redes sociales los diputados federales tamaulipecos que se encontraban en plena sesión en San Lázaro, teniendo que desalojar el edificio como momentos antes lo habían hecho durante el simulacro, pero ahora en medio de una crisis nerviosa. De los primeros en reportarse fue Édgar Melhem, coordinador de la bancada priista, quien ofreció apoyar a familiares de tamaulipecos en el exDF; ya por la noche, lo mismo dijo Baltazar Hinojosa.

:Que luego de que a Juan Diego Guajardo Anzaldúa no se le dejó entrar a un evento del Gobierno del Estado en su propio municipio, la dirigencia estatal del PRI no dijo ni “pío”; al parecer Sergio Guajardo Maldonado no quiere cargar con el costo político de salir a defender lo indefendible, pero tampoco lo desmarca del partido, luego de los escándalos mediáticos que el alcalde fronterizo ha acumulado. Aunque también se piensa que opta por quedarse estático para no contrariar a nadie.

:Que la llegada de Emilio Pozo González al Partido Verde fue en buena medida por el vínculo de sangre que tiene con la familia González Torres, la cual ha estado al frente de la institución política desde su fundación, para que el empresario se integrara oficialmente este martes, a unos días de la Asamblea Estatal. Pozo González ha sido director de Deportes en el puerto, y en el plano estatal también tuvo dos cargos en la zona: tanto titular de la Oficina Estatal del Empleo como de la Expo Tampico.

:Que con la bienvenida que le dio el presidente del partido en Tamaulipas Patricio King se maneja un prospecto más para competir por un cargo público en el 2018, aunque todavía lo contemplan con reserva, pero no descartan que Emilio vaya por la diputación federal en una fórmula donde acompañaría a Magdalena Peraza Guerra, algo que también está causando ruido en el PRI, pues van a luchar por que la maestra los represente en la próxima contienda.

:Que toda una polémica se armó con la visita del excandidato a gobernador del Estado de México Juan Zepeda Hernández, para hacer la presentación en Altamira del llamado Frente Ciudadano por México, integrado por el PRD junto con el PAN y Movimiento Ciudadano. El militante perredista fue llevado por el regidor David Armando Valenzuela Barrios, con el fin de hablar con ciudadanos del municipio de este grupo que se conforma para la elección presidencial.

:Que en redes sociales, la cuenta del PRD de Altamira le reclamó a Valenzuela Barrios “autonombrarse” como coordinador cuando nadie le ha dado ese puesto, y le mandó decir a Juan Zepeda que está hablando con las personas equivocadas, ya que tanto David como su papá enfrentan un proceso de expulsión del Sol Azteca.