Cuando hablamos de leyes y obras públicas

Cuando hablamos de leyes nos referimos al conjunto de normas y preceptos establecidos por la autoridad competente, con la finalidad de regular la convivencia entre las personas y de éstas con su entorno.

En materia de planificación y desarrollo urbano encontramos que en sintonía con la organización política de nuestro país existen 3 niveles de normas –federal, estatal y municipal-. Sin embargo, es muy frecuente encontrarnos con casos en los que, quien decide por conveniencia propia evitar el cumplimiento de la ley, no sólo no es castigado conforme a derecho, sino que es además premiado con la adecuación de la ley para normalizar un hecho realizado fuera de derecho. Tal es el caso del reglamento de compensación, mitigación e indemnización por acciones urbanísticas, que recién aprobó la actual administración del Ayuntamiento de Guadalajara. Con él se llega al extremo de generar, desde la chistera del cabildo municipal, normatividad a modo y necesidad del infractor.

Como parte de este programa, se recordará, el Ayuntamiento tapatío planea acoger más de 160 edificaciones que de alguna u otra forma violan normas y reglamentos vigentes en los diferentes instrumentos de control de la edificación, para que mediante pago pecuniario sean incorporadas a la "legalidad". Sin embargo, queda en suspenso la solución de fondo a la problemática generada por estas construcciones. Es el caso de la inexistente generación, adecuación y construcción de infraestructura y equipamiento que requerirán estas edificaciones para su entorno. Y yendo más allá, se deja de lado toda previsión que en materia de seguridad estructural y procesos constructivos que implica todo tipo de edificación, máxime hablando de construcciones que frecuentemente rebasan los 5 niveles.

Esto nos sirve de pie para regresar al tema de la normatividad y la desatención que en Jalisco hemos tenido hasta ahora en lo que respecta a las normas de control de edificación en materia de sismos y prevención de desastres en la obra privada y, más precisamente, en lo conducente respecto a la asignación de proyectos para la obra pública.

Lo que pareciera un sencillo ejercicio técnico de prestación de servicios profesionales para proyectar y construir una obra se ha tornado en un galimatías que ha creado condiciones para la desconfianza que obliga a pagar un alto costo social a partir de reglamentaciones complejas absurdas y contradictorias que han conducido a generar espacios para la corrupción y la simulación. Se han creado obras de nula calidad.

Se han confeccionado, asimismo, leyes y reglamentos que dicen muchas cosas pero que han resultado ineficaces por estar desvinculados del sector de la "industria de la corrupción" (el gobernador dixit) que hemos referido en anteriores entregas. Existen elementos para pensar que el binomio perfecto entre funcionarios y contratistas ha elaborado un nicho de mercado para hacer negocios. Por ejemplo, el gran error es que para ejercer la obra pública y tener derechos a participar en concursos o adjudicaciones hay que cumplir una serie de requisitos administrativos y documentales francamente innecesarios y caprichosos que sólo sirven para completar el expediente. Verbigracia, es realmente inexplicable que en algunos casos se pida la cédula profesional del responsable técnico de las empresas como mero trámite burocrático y, cabe decir que, en muchas ocasiones, el responsable técnico ni siquiera trabaja o está inscrito en la nómina de la empresa. Tal es el caso de los vendefirmas que simulan colaborar con empresas patito.

Otro ejemplo consiste en la exigencia de registrarse para obtener la cédula estatal, cuando en la práctica, y en lo económico, no se solicita por parte de las instancias de gobierno tanto a nivel estatal como municipal, mucho menos en el ejercicio privado de la profesión.

La pregunta clave es: ¿Y lo técnico en la obra pública no importa? Es decir ¿Lo importante en la obra pública es lo documental, o sea, la forma y el protocolo, por sobre la eficacia y la calidad de la obra pública construida con los impuestos de todos? Acaso se considera que no es importante que la supervisión y el control de la obra sea realizado por técnicos capacitados y profesionales acreditados, con conocimientos y experiencia para garantizar la seguridad estructural y obviamente la seguridad de las personas; tal vez no sea relevante que todos los años se vuelva a invertir en pavimentos, en reparaciones, en demoliciones; quizá no tenga sentido exigir calidad en la ejecución y que la obra esté mal hecha o aún que no esté terminada... lo realmente valioso es que la obra sirva para el relumbrón político y que aparente estar concluida y se elabore un expediente para ser exhibido y que, al final, sólo sirve para exhibir la ineficacia e incompetencia, al máximo nivel, de los funcionarios.

Debemos tener presente que estas empresas prestadoras de servicios profesionales tienen como objeto social el servicio a través de profesionales y técnicos que deberían dirigir y coordinar las acciones a fin de cumplir con sus objetivos y los requerimientos de la obra pública. Sin embargo, y contra toda lógica, se sabe que existen un sinnúmero de empresas cuyos dueños no son afines a la experiencia profesional de la construcción y tan sólo contratan técnicos externos para el mero cumplimiento de la tramitología.

Si analizamos el artículo 1 de la Ley de Obra Pública podremos consignar varios errores que habrán de someterse a una exhaustiva revisión. Dicho artículo especifica que uno de sus objetivos es: "Asegurar las mejores condiciones de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad al Estado", lo cual, en términos llanos quiere decir Bueno, Bonito y Barato además de rápido y financiado... faltó decir con MOCHE o diezmo.

Así pues, a partir de ello, se establecen reglas del juego que nos llevan a hacernos varias preguntas o reflexiones:

1. ¿Dónde quedan la participación técnica como eje articulador de las soluciones?

2. Si la misma ley prohíbe la contratación de servicios porque no se tienen recursos financieros, entonces ¿Por qué se requiere del financiamiento empresarial? Esto abre la puerta a que cualquier persona –aún los lavadores de dinero- puedan ser extraordinarios contratistas sólo porque poseen el capital sin el conocimiento y la experiencia.

3. No hay compromiso en tiempo de pago por los servicios obtenidos de parte del constructor, situación que va en detrimento de las empresas y en consecuencia de la planta productiva del sector y, más aún, genera condiciones que favorecen la corrupción para agilizar los pagos.

4. Se observa que los tiempos de la obra pública, en muchos casos, van en correspondencia con los tiempos de las dependencias o, peor aún, de los tiempos políticos. Esto atenta contra la calidad de la obra y demerita la imagen de los constructores que, lastimosamente se ajustan a los caprichos politiqueros del gobernante en turno por inaugurarlas a pesar de todo y contra toda lógica de bien hacer, para cumplir con sus compromisos electoreros.

5. Tampoco se especifica que la obra debería cumplir con los planes de desarrollo urbano, los ordenamientos ecológicos, de construcción, de normatividad antisísmica y todo lo correlativo al desarrollo urbano.

Lo anterior implica que, de manera urgente, es imperativa la revisión de leyes y reglamentos para adecuarlos y actualizarlos respecto a las condiciones y demandas de las nuevas y complejas realidades que experimenta el sector público en materia de obras y servicios relacionados. Es menester la participación de funcionarios, además de expertos y empresarios con una innovadora visión del desarrollo.

