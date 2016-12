Cumple tus propósitos de Año Nuevo con la tecnología

Cada año, en estas fechas, después de las comilonas de fin de año, hacemos nuestros propósitos de Año Nuevo. No solo los hacemos, sino que, desde hace algunos años, googleamos la mejor manera para cumplirlos. Es por eso que las búsquedas de ¿cómo ponerme en forma?, ¿cómo bajar de peso?, ¿cómo ahorrar para mi retiro? tienen un crecimiento importante.

Pero creo que también es un buen momento para retarnos a hacer las cosas distintas en nuestra empresa, nuestro trabajo y nuestra vida profesional. Específicamente, en mi área de influencia, estos son los cinco propósitos que veo en mis socios estratégicos:

Sácale jugo a la tecnología

¡Pierde el miedo! Hay muchas maneras de empezar a cambiar procesos hasta en las empresas más tradicionales. Empieza usando todo lo que es gratis, como prueba está el sitio que te hace un diagnóstico de la velocidad de tu sitio web. Así optimizas lo que esté fallando, y ya que tu sitio tenga la funcionalidad adecuada inviertes en una campaña publicitaria. Un sitio web que tarda en cargar tres segundos más tiene desempeños significativamente menores en cuanto a retención de audiencia, así que cada segundo y cada pixel cuentan.

Piensa en móvil

Las personas buscan en sus teléfonos más que nunca. Los smartphones son los mejores compañeros y la herramienta con la que los compradores realizan sus decisiones. Y aunque todavía no todas las transacciones se realizan en línea, la investigación sí es un factor importante en el proceso de compra. El móvil es la nueva manera en la que las marcas pueden conectar con sus consumidores. Así que, si tu página no está optimizada para móvil estás perdiendo clientes. Ya no es necesario estar en línea únicamente, tienes que estar en móvil.

El video es tu mejor amigo

El prime time ahora ocurre todo el tiempo. Ya no es necesario llegar a casa a cierta hora, correr al sillón y prender el televisor para apreciar nuestro programa favorito. Hoy, de acuerdo con Comscore, destinamos siete de cada 10 minutos en la web a las plataformas de video online.

A través de YouTube podemos ver nuestros contenidos favoritos todo el tiempo y desde nuestro dispositivo preferido, ya sea una televisión inteligente, tableta, computadora o teléfono inteligente. En el 2017 el reto será estar presente en el momento que te está viendo tu audiencia.

Experimenta

Otra de las ventajas que te da la tecnología es que acorta el tiempo de investigación. Con herramientas como Google Trends puedes saber cuáles son los términos relacionados con el producto o servicio que ofreces, qué está buscando la gente. O en YouTube puedes lanzar distintas versiones de un mismo anuncio y así, en cuestión de días, saber exactamente cuál es el que está enganchando a tu audiencia. Online es el espacio ideal para experimentar, ya que la inversión es mucho menor y los beneficios son enormes.

Anúnciate

Si no estás, no existes. Piensa en tu vida diaria, ¿de dónde obtienes información?, ¿qué haces cuando necesitas una respuesta? Yo acudo a buscar en Internet y busco de todo. Mientras más arriba aparezcas más visitas tendrás, y como todo es medible puedes modificar tu campaña en cualquier momento y ajustarla al entorno y contexto.

Así que no tienes que esperar un año más y ver empolvar tus propósitos, es momento de hacer de la tecnología tu mano derecha desde hoy.

¡Feliz Año Nuevo! Y ¡Felices propósitos!

*Directora Comercial- Food & Beverage Google México

@googlemexico