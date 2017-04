Tesla y el despertar de los coches eléctricos

¿Cuál es la empresa automotriz más valiosa de Estados Unidos? ¿Ford? ¿General Motors? ¿Me creería si le digo que es Tesla? Es muy probable que se esté preguntando qué es Tesla. Es entendible. No es un nombre muy conocido en México. Es una empresa con menos de 15 años de vida. A mí me surgen varias dudas sobre su valuación. Lo que me queda claro es que representa una evidente señal sobre el futuro de los automóviles.

Hace unos días, el valor de mercado de Tesla superó los 51 mil millones de dólares, lo que la ubicó como la automotriz más valiosa de EU, por encima de Ford y GM, empresas fundadas hace más de un siglo. Bajo cualquier criterio financiero y operativo, esto no hace sentido. Mientras que GM generará este año alrededor de 9 mil millones de dólares de utilidad y Ford más de 6 mil millones de dólares, Tesla perderá casi mil millones de dólares.

De hecho, nunca ha ganado dinero y no hay para cuándo sus resultados dejen de arrojar números rojos.

El año pasado Tesla vendió poco más de 80 mil automóviles; GM cerca de 10 millones. En otras palabras, por cada coche que vendió Tesla, GM vendió más de 100. Esto habla de la distancia que tiene que recorrer Tesla para acercarse al volumen del gigante de Detroit.

Mi impresión es que la elevada valuación de Tesla es una burbuja, pero la señal que está mandando el mercado me parece correcta. La razón es que Tesla se dedica a producir coches eléctricos y los coches eléctricos capturarán cada vez más un mayor pedazo del pastel automotriz.

El mercado obviamente no está valuando a Tesla con base en el presente. La apuesta es hacia el futuro. Otras compañías ya tienen en el mercado coches eléctricos, incluidos GM y Ford. Pero los inversionistas parecen pensar que será Tesla la que dominará el segmento.

Además, los inversionistas no solo están apostando al potencial automotriz de Tesla. Observan también su capacidad de innovar, en particular en el almacenamiento de energía mediante pilas, como una plataforma hacía negocios rentables en otras áreas relacionadas con energía renovable. La empresa a cargo del emprendedor Elon Musk también recientemente adquirió una compañía de paneles solares y está desarrollando automóviles que se manejan solos. Todas estas líneas de negocios pueden ser muy rentables en el futuro.

Por el momento hay un culto por Telsa. Los inversionistas parecen percibirla más como una empresa de tecnología que como una automotriz. Aun así, me parece casi imposible justificar su valuación. Lo que sí demuestra es que viene una nueva era en la industria automotriz.

