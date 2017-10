Papá gobierno

Poco después del temblor del 19 de septiembre escuché una entrevista de radio que me llamó la atención y me hizo reflexionar sobre el papel que juega y debería jugar el gobierno en nuestras vidas.

La mujer entrevistada estaba muy molesta. Su queja surgía a raíz de que el edificio en el que vivía había sufrido fuertes daños por el temblor. De acuerdo a la señora, el gobierno sabía que el edificio era riesgoso desde hace tiempo —todos los inquilinos lo sabían. Aun así, no los forzó a dejar sus casas.

Tanto el entrevistador como los radioescuchas que hicieron saber su opinión en el programa compartieron el enojo de la señora. El gobierno había sido negligente. ¿Cómo es posible que les permitiera a los pobres inquilinos permanecer en un lugar tan peligroso? Mi posición es distinta: si la señora sabía que su vida corría peligro viviendo en un edificio inseguro, ¿por qué no tomó la decisión de irse? ¿Por qué esperar a que el gobierno la obligara?

Me parece que la postura de la señora refleja en gran medida la actitud que tiene gran parte de la sociedad ante el gobierno. Queremos un Estado paternalista, que nos resuelva nuestros problemas y nos exima de responsabilidades.

Antes de que me lluevan los comentarios acusándome de insensible (o peor), quiero dejar claro que no estoy absolviendo de responsabilidades al gobierno. Me queda claro que en muchas ocasiones no cumple con su papel. Pero no lo podemos culpar de todo.

Debo reconocer que la cultura paternalista que padecemos ha sido fomentada por el propio gobierno durante décadas. De hecho, así ha funcionado en gran medida la política: dadivas a cambio de votos. Siempre me han molestado las imágenes de gobernantes dando despensas o algún otro “regalito” a mexicanos de escasos recursos agradecidos. Es la imagen del gobierno benefactor, del gobierno paternalista.

Es un tema de fondo. ¿Queremos que el gobierno nos trate como niños y nos resuelva todos nuestros problemas o queremos que cumpla con sus obligaciones y nos dé acceso a las herramientas que requerimos para superarnos? Estoy hablando de acceso a oportunidades como educación y salud de calidad y cumplimiento del estado de derecho. No se trata de que el gobierno nos haga un favor sino de que nos permita alcanzar nuestro potencial.

Por fortuna, se empieza a sentir un movimiento anti-paternalista, encabezado principalmente por jóvenes. La sociedad civil, por ejemplo, ha actuado por su propia iniciativa para ayudar a los damnificados de los temblores, cubriendo deficiencias del gobierno y asumiendo un papel de liderazgo. Es tiempo de crecer.

