Los niños deberían votar

En poco más de dos meses millones de mexicanos acudirán a las urnas para elegir a nuestro próximo presidente. La elección será determinante para el futuro del país; sin embargo, los niños menores de 18 años, aquellos que tienen más en juego, no podrán votar. ¿Por qué no darles ese derecho?

Yo, por lo pronto, pienso que se debe considerar seriamente hacerlo. Y no estoy hablando de ampliar el derecho a voto a niños de 16 años. Me iría más abajo, mucho más. La idea sería abarcar hasta los niños recién nacidos.

Absurdo, dirán muchos. Permitir que los niños voten, incluidos los que no han aprendido a caminar, no hace ningún sentido. ¿Cómo van a tomar una decisión razonada sobre quién es el mejor candidato si ni siquiera saben hablar?

La realidad es que los niños son ciudadanos al igual que los adultos. Las decisiones que tome el próximo presidente afectarán a todos los mexicanos, incluidos los menores de 18 años. Lo que es más, yo diría incluso que son los niños quienes se verán más afectados o beneficiados de lo que pase en los próximos seis años. Al fin de cuentas son ellos quienes vivirán más tiempo.

Los candidatos formulan sus propuestas conforme los votos que puedan atraer. Así es como ganan. Como los niños no votan, los intereses de más de 40 millones de mexicanos están siendo menospreciados. ¿Qué tan incluyente pude ser la plataforma de los candidatos si una tercera parte de la población no tiene el poder de elegirlos?

El sesgo hacia las necesidades de los adultos, aquellos que sí pueden votar, es claro en las plataformas y será evidente en las políticas que se implementen. Ciertos grupos en particular, como quienes reciben pensiones públicas, siempre salen ganando a expensas de generaciones futuras. No importa que se tenga que contraer deuda para financiar las pensiones, ya les tocará a los niños pagar la factura.

Sí, todos los candidatos incluyen temas, como educación, que favorecen a la niñez; y sí, los padres de familia toman en cuenta el beneficio de sus hijos a la hora de emitir su voto. Pero es innegable que las propuestas estarían mucho más orientadas hacia los niños si éstos pudieran votar. De entrada, la visión sería de más largo plazo.

Pero, ¿cómo solucionar el problema de que los niños, sobre todo los más pequeños, no tienen la capacidad de razonar su voto? Es cierto que este no es un impedimento para que muchos adultos voten. No obstante, la manera de solucionarlo es dándole a los padres de familia la facultad de votar por sus hijos. Es decir, si tienen tres hijos podrán emitir tres votos adicionales. ¿Quién mejor para representar el interés de los niños que sus padres?

