Algunos logros laborales, pero muchos retos

Hay motivos para celebrar el Día del Trabajo en nuestro país. Durante el gobierno de Peña se han creado más puestos laborales que en cualquier sexenio en la historia. Todo apunta a que para finales de la administración se generen 4 millones de empleos formales. Tanto el índice de desempleo como el de informalidad se ubican cerca de su nivel más bajo desde que se tienen registros. Son logros importantes que merecen ser reconocidos.

Sin embargo, seguimos enfrentando retos estructurales graves en el ámbito laboral. Pese a los avances, la informalidad continúa a niveles insostenibles; casi seis de cada 10 mexicanos trabajan en la oscuridad fiscal. Algunas políticas gubernamentales no ayudan e incluso empujan a muchos a la economía informal. Un ejemplo es el Seguro Popular. Es mucho más caro obtener protección médica para un trabajador formal (por las cuotas del IMSS) que para uno informal que contrata el Seguro Popular. Muchos de los males que afligen a nuestro país, desde la baja productividad hasta la reducida recaudación tributaria, se los podemos atribuir a la informalidad.

Otro problema es el estancamiento del poder adquisitivo de los sueldos. Desde hace un par de décadas que el salario real no aumenta de manera palpable. El problema es más pronunciado para aquellos que ganan el salario mínimo, el cual ha tenido una contracción considerable en ese periodo.

Pero quizá los mayores retos del mercado laboral vendrán en el futuro, producto de los avances tecnológicos en general y de la automatización en particular. Me sorprende y preocupa que no se hable más de este enorme riesgo. Aunque el día en que las máquinas sustituyan de manera masiva a los humanos no está cerca, es fundamental empezar a discutir e implementar las medidas necesarias para ayudar a los millones de mexicanos cuyos empleos desaparecerán.

Hoy ya estamos viviendo ajustes importantes por el surgimiento de aplicaciones como Uber. Por un lado, los taxistas están perdiendo trabajo. Por otro, quienes trabajan en Uber y en otras empresas de lo que se denomina economía “colaborativa”, no cuentan con la seguridad social de un empleado formal pero tampoco podemos catalogarlos como informales en el sentido tradicional de la palabra.

Dichos ajustes se convertirán en hecatombes cuando pegue de lleno la automatización. Existen muchos estudios sobre el número de empleos que se perderán a raíz de los avances en robótica e inteligencia artificial, pero todos coinciden en que será sustancial. Y a diferencia de las revoluciones industriales pasadas, los trabajos que estarán en juego no solo serán los de bajo sueldo.

